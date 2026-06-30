Wimbledon 2026: veja a programação completa do Grand Slam de Londres

Um dos maiores torneios de tênis do mundo, Wimbledon começou na segunda-feira, 29, e será disputado até 12 de julho, em Londres. A edição de 2026 reúne os principais tenistas do circuito e promete mais uma vez movimentar a temporada dos Grand Slams.

No torneio masculino, o italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, defende o título conquistado no ano passado.

Já o espanhol Carlos Alcaraz, bicampeão de Wimbledon em 2023 e 2024, está fora da competição por causa de uma inflamação nos tendões da região do polegar, que afeta o punho direito.

Entre as mulheres, a atual campeã é a polonesa Iga Swiatek, terceira colocada no ranking mundial. A líder da WTA, a bielorrussa Aryna Sabalenka, disputa o torneio em busca de seu primeiro título em Wimbledon.

A edição de 2026 do torneio terá a maior premiação da história. O valor total aumentou 20% em relação ao ano passado, passando de 53,5 milhões de libras (cerca de R$ 367 milhões) para um recorde de 64,2 milhões de libras (aproximadamente R$ 441 milhões, na cotação atual).

Os campeões das chaves de simples masculina e feminina receberão 3,6 milhões de libras, o equivalente a cerca de R$ 24 milhões, cada.

Quando João Fonseca joga?

João Fonseca estreou em Wimbledon na segunda-feira, 29, diante do espanhol Roberto Bautista Agut. O brasileiro venceu por 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 6/4 e 6/3, e garantiu vaga na segunda rodada do Grand Slam britânico.

Agora, ele volta às quadras contra o holandês Jesper de Jong, que superou o australiano Rinky Hijikata por 3 sets a 2 na primeira rodada. O duelo será na quarta-feira, 1º, a partir das 10h30 (horário de Brasília).

Bia Haddad perde nas estreia

Por outro lado, Bia Haddad não teve a mesma sorte em sua estreia e foi derrotada pela uzbeque Maria Timofeeva por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Assim, a tenista brasileira se despede de Wimbledon logo na primeira rodada da competição.

Veja a programação completa de Wimbledon 2026

Segunda-feira, 29 de junho

Primeira rodada de simples masculina e feminina

Terça-feira, 30 de junho

Primeira rodada de simples masculina e feminina

Quarta-feira, 1 de julho

Segunda rodada de simples masculina e feminina

Primeira rodada de duplas masculinas

Quinta-feira, 2 de julho

Segunda rodada de simples masculina e feminina

Primeira rodada de duplas masculinas e femininas

Sexta-feira, 3 de julho

Terceira rodada de simples masculina e feminina

Segunda rodada de duplas masculinas

Primeira rodada de duplas femininas

Primeira rodada de duplas mistas

Sábado, 4 de julho

Terceira rodada de simples masculina e feminina

Segunda rodada de duplas masculinas e femininas

Primeira rodada de duplas mistas

Primeira rodada de simples masculina e feminina juvenil (Sub-18)

Domingo, 5 de julho

Quarta rodada de simples masculina e feminina

Terceira rodada de duplas masculinas

Segunda rodada de duplas femininas

Segunda rodada de duplas mistas

Primeira rodada de simples masculina e feminina juvenil (Sub-18)

Segunda-feira, 6 de julho

Quarta rodada de simples masculina e feminina

Terceira rodada de duplas masculinas e femininas

Quartas de final de duplas mistas

Segunda rodada de simples feminina juvenil (Sub-18)

Primeira rodada de duplas masculinas e femininas juvenis (Sub-18)

Terça-feira, 7 de julho

Quartas de final de simples masculina e feminina

Quartas de final de duplas masculinas

Terceira rodada de duplas femininas

Semifinais de duplas mistas

Primeira rodada de simples masculina e feminina em cadeira de rodas

Segunda rodada de simples masculina juvenil (Sub-18)

Primeira rodada de duplas femininas juvenis (Sub-18)

Duplas de convidados (femininas, masculinas e mistas)

Quarta-feira, 8 de julho

Quartas de final de simples masculina e feminina

Quartas de final de duplas masculinas e femininas

Quartas de final de simples em cadeira de rodas (categoria Quad)

Quartas de final de duplas em cadeira de rodas (masculinas e femininas)

Terceira rodada de simples masculina e feminina juvenil (Sub-18)

Segunda rodada de duplas masculinas e femininas juvenis (Sub-18)

Duplas de convidados (femininas, masculinas e mistas)

Quinta-feira, 9 de julho

Semifinais de simples feminino

Semifinais de duplas masculinas

Quartas de final de duplas femininas

Final de duplas mistas

Quartas de final de simples em cadeira de rodas (masculino e feminino)

Semifinais de duplas em cadeira de rodas (masculino, feminino e Quad)

Quartas de final de simples juvenil (masculino e feminino, Sub-18)

Quartas de final de duplas juvenis (masculino e feminino, Sub-18)

Simples juvenil (masculino e feminino, Sub-14)

Duplas de convidados (femininas, masculinas e mistas)

Sexta-feira, 10 de julho

Semifinais de simples masculino

Semifinais de duplas femininas

Semifinais de simples em cadeira de rodas (masculino, feminino e Quad)

Semifinais de simples juvenil (masculino e feminino, Sub-18)

Semifinais de duplas juvenis (masculino e feminino, Sub-18)

Simples juvenil (masculino e feminino, Sub-14)

Duplas de convidados (femininas, masculinas e mistas)

Sábado, 11 de julho

Final de duplas masculinas

Final de simples feminino

Final de simples feminino em cadeira de rodas

Final de duplas em cadeira de rodas (masculino e Quad)

Final de simples juvenil feminino (Sub-18)

Final de duplas juvenis femininas (Sub-18)

Final de duplas juvenis masculinas (Sub-18)

Semifinais de simples juvenil (masculino e feminino, Sub-14)

Duplas de convidados (femininas, masculinas e mistas)

Domingo, 12 de julho