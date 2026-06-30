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Fase de grupos copa 2026

Wimbledon 2026: veja a programação completa do Grand Slam de Londres

O clássico torneio de tênis teve início na segunda-feira, 29; os brasileiros João Fonseca e Bia Haddad já entraram em quadra

Jannik Sinner: o italiano é o atual campeão de Wimbledon no simples masculino (Glyn KIRK / AFP)

Jannik Sinner: o italiano é o atual campeão de Wimbledon no simples masculino (Glyn KIRK / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 30 de junho de 2026 às 21h48.

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Um dos maiores torneios de tênis do mundo, Wimbledon começou na segunda-feira, 29, e será disputado até 12 de julho, em Londres. A edição de 2026 reúne os principais tenistas do circuito e promete mais uma vez movimentar a temporada dos Grand Slams.

No torneio masculino, o italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, defende o título conquistado no ano passado.

Já o espanhol Carlos Alcaraz, bicampeão de Wimbledon em 2023 e 2024, está fora da competição por causa de uma inflamação nos tendões da região do polegar, que afeta o punho direito.

Entre as mulheres, a atual campeã é a polonesa Iga Swiatek, terceira colocada no ranking mundial. A líder da WTA, a bielorrussa Aryna Sabalenka, disputa o torneio em busca de seu primeiro título em Wimbledon.

A edição de 2026 do torneio terá a maior premiação da história. O valor total aumentou 20% em relação ao ano passado, passando de 53,5 milhões de libras (cerca de R$ 367 milhões) para um recorde de 64,2 milhões de libras (aproximadamente R$ 441 milhões, na cotação atual).

Os campeões das chaves de simples masculina e feminina receberão 3,6 milhões de libras, o equivalente a cerca de R$ 24 milhões, cada.

Quando João Fonseca joga?

João Fonseca estreou em Wimbledon na segunda-feira, 29, diante do espanhol Roberto Bautista Agut. O brasileiro venceu por 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 6/4 e 6/3, e garantiu vaga na segunda rodada do Grand Slam britânico.

Agora, ele volta às quadras contra o holandês Jesper de Jong, que superou o australiano Rinky Hijikata por 3 sets a 2 na primeira rodada. O duelo será na quarta-feira, 1º, a partir das 10h30 (horário de Brasília).

Bia Haddad perde nas estreia

Por outro lado, Bia Haddad não teve a mesma sorte em sua estreia e foi derrotada pela uzbeque Maria Timofeeva por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Assim, a tenista brasileira se despede de Wimbledon logo na primeira rodada da competição.

Veja a programação completa de Wimbledon 2026

Segunda-feira, 29 de junho

  • Primeira rodada de simples masculina e feminina

Terça-feira, 30 de junho

  • Primeira rodada de simples masculina e feminina

Quarta-feira, 1 de julho

  • Segunda rodada de simples masculina e feminina
  • Primeira rodada de duplas masculinas

Quinta-feira, 2 de julho

  • Segunda rodada de simples masculina e feminina
  • Primeira rodada de duplas masculinas e femininas

Sexta-feira, 3 de julho

  • Terceira rodada de simples masculina e feminina
  • Segunda rodada de duplas masculinas
  • Primeira rodada de duplas femininas
  • Primeira rodada de duplas mistas

Sábado, 4 de julho

  • Terceira rodada de simples masculina e feminina
  • Segunda rodada de duplas masculinas e femininas
  • Primeira rodada de duplas mistas
  • Primeira rodada de simples masculina e feminina juvenil (Sub-18)

Domingo, 5 de julho

  • Quarta rodada de simples masculina e feminina
  • Terceira rodada de duplas masculinas
  • Segunda rodada de duplas femininas
  • Segunda rodada de duplas mistas
  • Primeira rodada de simples masculina e feminina juvenil (Sub-18)

Segunda-feira, 6 de julho

  • Quarta rodada de simples masculina e feminina
  • Terceira rodada de duplas masculinas e femininas
  • Quartas de final de duplas mistas
  • Segunda rodada de simples feminina juvenil (Sub-18)
  • Primeira rodada de duplas masculinas e femininas juvenis (Sub-18)

Terça-feira, 7 de julho

  • Quartas de final de simples masculina e feminina
  • Quartas de final de duplas masculinas
  • Terceira rodada de duplas femininas
  • Semifinais de duplas mistas
  • Primeira rodada de simples masculina e feminina em cadeira de rodas
  • Segunda rodada de simples masculina juvenil (Sub-18)
  • Primeira rodada de duplas femininas juvenis (Sub-18)
  • Duplas de convidados (femininas, masculinas e mistas)

Quarta-feira, 8 de julho

  • Quartas de final de simples masculina e feminina
  • Quartas de final de duplas masculinas e femininas
  • Quartas de final de simples em cadeira de rodas (categoria Quad)
  • Quartas de final de duplas em cadeira de rodas (masculinas e femininas)
  • Terceira rodada de simples masculina e feminina juvenil (Sub-18)
  • Segunda rodada de duplas masculinas e femininas juvenis (Sub-18)
  • Duplas de convidados (femininas, masculinas e mistas)

Quinta-feira, 9 de julho

  • Semifinais de simples feminino
  • Semifinais de duplas masculinas
  • Quartas de final de duplas femininas
  • Final de duplas mistas
  • Quartas de final de simples em cadeira de rodas (masculino e feminino)
  • Semifinais de duplas em cadeira de rodas (masculino, feminino e Quad)
  • Quartas de final de simples juvenil (masculino e feminino, Sub-18)
  • Quartas de final de duplas juvenis (masculino e feminino, Sub-18)
  • Simples juvenil (masculino e feminino, Sub-14)
  • Duplas de convidados (femininas, masculinas e mistas)

Sexta-feira, 10 de julho

  • Semifinais de simples masculino
  • Semifinais de duplas femininas
  • Semifinais de simples em cadeira de rodas (masculino, feminino e Quad)
  • Semifinais de simples juvenil (masculino e feminino, Sub-18)
  • Semifinais de duplas juvenis (masculino e feminino, Sub-18)
  • Simples juvenil (masculino e feminino, Sub-14)
  • Duplas de convidados (femininas, masculinas e mistas)

Sábado, 11 de julho

  • Final de duplas masculinas
  • Final de simples feminino
  • Final de simples feminino em cadeira de rodas
  • Final de duplas em cadeira de rodas (masculino e Quad)
  • Final de simples juvenil feminino (Sub-18)
  • Final de duplas juvenis femininas (Sub-18)
  • Final de duplas juvenis masculinas (Sub-18)
  • Semifinais de simples juvenil (masculino e feminino, Sub-14)
  • Duplas de convidados (femininas, masculinas e mistas)

Domingo, 12 de julho

  • Final de duplas femininas
  • Final de simples masculino
  • Finais de simples em cadeira de rodas (masculino e Quad)
  • Final de duplas femininas em cadeira de rodas
  • Final de simples juvenil masculino (Sub-18)
  • Finais de simples juvenil (masculino e feminino, Sub-14)
  • Duplas de convidados (femininas, masculinas e mistas)
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