Wimbledon 2026: veja a programação completa do Grand Slam de Londres

Um dos maiores torneios de tênis do mundo, Wimbledon começou na segunda-feira, 29, e será disputado até 12 de julho, em Londres. A edição de 2026 reúne os principais tenistas do circuito e promete mais uma vez movimentar a temporada dos Grand Slams.
No torneio masculino, o italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, defende o título conquistado no ano passado.
Já o espanhol Carlos Alcaraz, bicampeão de Wimbledon em 2023 e 2024, está fora da competição por causa de uma inflamação nos tendões da região do polegar, que afeta o punho direito.
Entre as mulheres, a atual campeã é a polonesa Iga Swiatek, terceira colocada no ranking mundial. A líder da WTA, a bielorrussa Aryna Sabalenka, disputa o torneio em busca de seu primeiro título em Wimbledon.
A edição de 2026 do torneio terá a maior premiação da história. O valor total aumentou 20% em relação ao ano passado, passando de 53,5 milhões de libras (cerca de R$ 367 milhões) para um recorde de 64,2 milhões de libras (aproximadamente R$ 441 milhões, na cotação atual).
Os campeões das chaves de simples masculina e feminina receberão 3,6 milhões de libras, o equivalente a cerca de R$ 24 milhões, cada.
Quando João Fonseca joga?
João Fonseca estreou em Wimbledon na segunda-feira, 29, diante do espanhol Roberto Bautista Agut. O brasileiro venceu por 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 6/4 e 6/3, e garantiu vaga na segunda rodada do Grand Slam britânico.
Agora, ele volta às quadras contra o holandês Jesper de Jong, que superou o australiano Rinky Hijikata por 3 sets a 2 na primeira rodada. O duelo será na quarta-feira, 1º, a partir das 10h30 (horário de Brasília).
Bia Haddad perde nas estreia
Por outro lado, Bia Haddad não teve a mesma sorte em sua estreia e foi derrotada pela uzbeque Maria Timofeeva por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Assim, a tenista brasileira se despede de Wimbledon logo na primeira rodada da competição.
Veja a programação completa de Wimbledon 2026
Segunda-feira, 29 de junho
- Primeira rodada de simples masculina e feminina
Terça-feira, 30 de junho
- Primeira rodada de simples masculina e feminina
Quarta-feira, 1 de julho
- Segunda rodada de simples masculina e feminina
- Primeira rodada de duplas masculinas
Quinta-feira, 2 de julho
- Segunda rodada de simples masculina e feminina
- Primeira rodada de duplas masculinas e femininas
Sexta-feira, 3 de julho
- Terceira rodada de simples masculina e feminina
- Segunda rodada de duplas masculinas
- Primeira rodada de duplas femininas
- Primeira rodada de duplas mistas
Sábado, 4 de julho
- Terceira rodada de simples masculina e feminina
- Segunda rodada de duplas masculinas e femininas
- Primeira rodada de duplas mistas
- Primeira rodada de simples masculina e feminina juvenil (Sub-18)
Domingo, 5 de julho
- Quarta rodada de simples masculina e feminina
- Terceira rodada de duplas masculinas
- Segunda rodada de duplas femininas
- Segunda rodada de duplas mistas
- Primeira rodada de simples masculina e feminina juvenil (Sub-18)
Segunda-feira, 6 de julho
- Quarta rodada de simples masculina e feminina
- Terceira rodada de duplas masculinas e femininas
- Quartas de final de duplas mistas
- Segunda rodada de simples feminina juvenil (Sub-18)
- Primeira rodada de duplas masculinas e femininas juvenis (Sub-18)
Terça-feira, 7 de julho
- Quartas de final de simples masculina e feminina
- Quartas de final de duplas masculinas
- Terceira rodada de duplas femininas
- Semifinais de duplas mistas
- Primeira rodada de simples masculina e feminina em cadeira de rodas
- Segunda rodada de simples masculina juvenil (Sub-18)
- Primeira rodada de duplas femininas juvenis (Sub-18)
- Duplas de convidados (femininas, masculinas e mistas)
Quarta-feira, 8 de julho
- Quartas de final de simples masculina e feminina
- Quartas de final de duplas masculinas e femininas
- Quartas de final de simples em cadeira de rodas (categoria Quad)
- Quartas de final de duplas em cadeira de rodas (masculinas e femininas)
- Terceira rodada de simples masculina e feminina juvenil (Sub-18)
- Segunda rodada de duplas masculinas e femininas juvenis (Sub-18)
- Duplas de convidados (femininas, masculinas e mistas)
Quinta-feira, 9 de julho
- Semifinais de simples feminino
- Semifinais de duplas masculinas
- Quartas de final de duplas femininas
- Final de duplas mistas
- Quartas de final de simples em cadeira de rodas (masculino e feminino)
- Semifinais de duplas em cadeira de rodas (masculino, feminino e Quad)
- Quartas de final de simples juvenil (masculino e feminino, Sub-18)
- Quartas de final de duplas juvenis (masculino e feminino, Sub-18)
- Simples juvenil (masculino e feminino, Sub-14)
- Duplas de convidados (femininas, masculinas e mistas)
Sexta-feira, 10 de julho
- Semifinais de simples masculino
- Semifinais de duplas femininas
- Semifinais de simples em cadeira de rodas (masculino, feminino e Quad)
- Semifinais de simples juvenil (masculino e feminino, Sub-18)
- Semifinais de duplas juvenis (masculino e feminino, Sub-18)
- Simples juvenil (masculino e feminino, Sub-14)
- Duplas de convidados (femininas, masculinas e mistas)
Sábado, 11 de julho
- Final de duplas masculinas
- Final de simples feminino
- Final de simples feminino em cadeira de rodas
- Final de duplas em cadeira de rodas (masculino e Quad)
- Final de simples juvenil feminino (Sub-18)
- Final de duplas juvenis femininas (Sub-18)
- Final de duplas juvenis masculinas (Sub-18)
- Semifinais de simples juvenil (masculino e feminino, Sub-14)
- Duplas de convidados (femininas, masculinas e mistas)
Domingo, 12 de julho
- Final de duplas femininas
- Final de simples masculino
- Finais de simples em cadeira de rodas (masculino e Quad)
- Final de duplas femininas em cadeira de rodas
- Final de simples juvenil masculino (Sub-18)
- Finais de simples juvenil (masculino e feminino, Sub-14)
- Duplas de convidados (femininas, masculinas e mistas)