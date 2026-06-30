Bia Haddad perde para uzbeque Maria Timofeeva na estreia em Wimbledon

Nesta terça-feira, 30, a tenista brasileira Bia Haddad foi derrotada pela uzbeque Maria Timofeeva por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e se despediu de Wimbledon logo na primeira rodada da competição.

A adversária da brasileira ocupa a 95ª posição do ranking mundial e enfrentará, na próxima fase, a vencedora do duelo entre a belga Elise Mertens e a alemã Laura Siegemund. Para Bia Haddad, a eliminação aprofunda o momento difícil vivido na temporada.

A brasileira, que atualmente ocupa a 134ª posição no ranking da WTA, chegou à oitava derrota consecutiva no ano. A última vitória da tenista foi no início de maio, durante o WTA 125 de La Bisbal, na Espanha.

Sequência negativa

A derrota em Wimbledon amplia uma sequência negativa que já dura quase dois meses. Depois de vencer duas partidas em La Bisbal, Bia foi eliminada nas quartas de final daquele torneio e, desde então, acumula sete eliminações consecutivas logo na estreia das competições.

A brasileira caiu na primeira rodada dos torneios de Roma, Clarins, Estrasburgo, Roland Garros, Queen's, Figueira da Foz e, agora, Wimbledon.