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Fase de grupos copa 2026

Destaque da Copa do Mundo, Vozinha recusou propostas de publicidade durante o torneio

O goleiro de Cabo Verde se tornou um dos personagens do Mundial, mas manteve o foco em sua seleção

Vozinha: o goleiro foi o principal nome de Cabo Verde na Copa do Mundo (CHANDAN KHANNA / AFP)

Vozinha: o goleiro foi o principal nome de Cabo Verde na Copa do Mundo (CHANDAN KHANNA / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 21 de julho de 2026 às 21h09.

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Um dos grandes personagens da Copa do Mundo de 2026, o goleiro Vozinha viu sua vida mudar completamente durante a competição. Após se destacar na campanha histórica de Cabo Verde, o experiente arqueiro tornou um dos principais personagens do torneio

Apesar da fama repentina, o goleiro preferiu manter o foco exclusivamente no Mundial e recusou diversas propostas comerciais durante o torneio. A revelação foi feita ao UOL pelo brasileiro Roberto Silva, que trabalhou junto à delegação cabo-verdiana durante toda a Copa do Mundo na função de TLO (Team Liaison Officer), cargo designado pela Fifa para servir como elo entre as seleções e a organização da competição.

Segundo ele, Vozinha recebeu inúmeras ofertas publicitárias, mas optou por deixar qualquer negociação para depois do fim do Mundial.

"Ele teve dezenas de propostas comerciais ao longo da Copa. Ele abriu mão de muito dinheiro porque as respostas dele sempre eram: 'não vou tratar disso agora, estou aqui pela Copa, pela minha nação, pelos meus companheiros. Vamos tratar disso depois da Copa'", contou Roberto Silva.

Ainda de acordo com o brasileiro, o goleiro manteve a humildade mesmo após se tornar um dos nomes mais comentados da competição. "Ele não tinha equipe de marketing, nada. Montaram uma equipe para ele. Ele é uma pessoa muito humilde. Nem quando o ego foi posto num prato de ouro no colo do Vozinha, ele aceitou. Continuou um cara simples", completou.

Futuro ainda indefinido

Além da valorização no mercado publicitário, Vozinha também passou a despertar interesse de clubes após suas atuações na Copa do Mundo. O goleiro está sem equipe desde o encerramento de seu contrato com o GD Chaves, da segunda divisão de Portugal, que terminou antes mesmo do início do Mundial.

Desde então, seu nome passou a ser especulado em clubes como Avaí, Colo-Colo, do Chile, e Inter Miami, dos Estados Unidos. Mesmo com o interesse de diferentes equipes, Vozinha ainda não definiu qual será o próximo passo de sua carreira.

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