Veja 11 jogadores que se aposentaram de suas seleções após a Copa de 2026

Manuel Neuer: o goleiro se aposentou da seleção alemã após a Copa do Mundo de 2026 (Pedro UGARTE / AFP)
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Publicado em 21 de julho de 2026 às 21h07.
A Copa do Mundo de 2026 marcou o encerramento da trajetória internacional de diversos craques. Repleta de jogadores históricos, esta edição serviu como despedida para jogadores que fizeram história por suas seleções.
Assim, o jornal britânico The Guardian, listou 11 nomes que confirmaram o fim de suas carreiras por suas seleções logo após a Copa do Mundo. A lista conta com nomes que vão de Neymar, a Guillermo Ochoa, lendário goleiro mexicano.
Aos 40 anos, Manuel Neuer colocou um ponto final em sua história com a seleção alemã. Campeão mundial em 2014, o goleiro disputou sua primeira Copa do Mundo em 2010 e voltou atrás em uma aposentadoria anunciada após a Eurocopa de 2024 para disputar o Mundial de 2026.
A eliminação da Alemanha nos pênaltis para o Paraguai marcou sua despedida definitiva. "Apesar do final amargo, não me arrependo dessa decisão", afirmou o goleiro após sua 23ª e última partida em Copas do Mundo.
Outro nome que encerrou seu ciclo foi Neymar. Aos 34 anos, o camisa 10 disputou sua quarta Copa do Mundo, mas sofreu com problemas físicos e entrou em campo por apenas 55 minutos antes da eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final.
Logo após a partida, confirmou sua aposentadoria da Seleção Brasileira. "Começou aqui no MetLife Stadium e terminou aqui. Acabou", declarou, lembrando que sua estreia pelo Brasil também aconteceu no estádio, em amistoso contra os Estados Unidos, em 2010.
Principal nome da geração mais vitoriosa da história do Senegal, Sadio Mané também anunciou sua despedida. Após a eliminação para a Bélgica, o atacante publicou uma mensagem emocionada no jornal senegalês Le Quotidien.
"Saibam que sacrifiquei tudo por esta bandeira. Dei o melhor de mim e sempre lutei bravamente pela nossa pátria."
Aos 41 anos, Guillermo Ochoa também encerrou sua longa trajetória pela seleção mexicana. Ídolo nacional, o goleiro ficou eternizado pela atuação diante do Brasil na Copa de 2014 e entrou em campo por 12 minutos contra a República Tcheca, recebendo uma grande homenagem dos companheiros. "Ele é uma lenda mundial e eu tenho um orgulho imenso dele", afirmou o técnico Javier Aguirre.
Depois da partida, Ochoa agradeceu aos torcedores. "Foi o maior privilégio da minha vida. Obrigado por acreditarem e por sempre nos acompanharem. Amo vocês, México."
Em 2026, Riyad Mahrez chegou a sua segunda Copa do Mundo. O atacante marcou dois gols contra a Áustria antes da eliminação para a Suíça nos 16 avos de final. "Representar a Argélia sempre foi um sonho meu desde criança. Foi uma imensa honra", declarou.
Um dos principais jogadores do Equador nas últimas temporadas, Enner Valencia também confirmou sua despedida. Após a eliminação para o México, nos 16 avos de final, o atacante anunciou: "Joguei minha última partida pela seleção."
Campeão mundial em 2022, Nicolás Otamendi também se despediu da seleção argentina. Mesmo sem ser titular absoluto em 2026, o zagueiro foi utilizado com frequência por Lionel Scaloni durante a campanha que terminou com o vice-campeonato. "Esta é minha última Copa do Mundo. A partir de agora serei apenas um torcedor", afirmou o defensor.
Marko Arnautovic disputou sua primeira e única Copa do Mundo aos 37 anos. Autor de dois gols, ajudou a Áustria a chegar às oitavas de final, onde foi eliminada pela Espanha. "Jogar pela Áustria foi o ponto alto da minha carreira. Percebo agora que não verei mais minha segunda família."
Patrik Schick também encerrou sua trajetória internacional, apesar de ter apenas 30 anos. A Copa de 2026 foi sua primeira participação em Mundiais, mas a República Tcheca terminou a fase de grupos sem vencer nenhuma partida.
Horas após a eliminação, o atacante anunciou sua aposentadoria. "Hoje, meu capítulo na seleção chega ao fim."
Aos 43 anos, Craig Gordon anunciou sua aposentadoria de sua carreira em clubes e na seleção escocesa. Embora tenha disputado sua primeira Copa do Mundo em 2026, o goleiro não entrou em campo. "Eu nunca quis que terminasse, mas precisa terminar."
Por fim, Jean Michaël Seri colocou fim à sua passagem pela seleção da Costa do Marfim. Após disputar sua primeira Copa, o meio-campista utilizou as redes sociais para confirmar a decisão. "Após 11 anos na seleção e uma Copa do Mundo disputada, anuncio hoje o fim da minha carreira internacional.