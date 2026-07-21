Veja 11 jogadores que se aposentaram de suas seleções após a Copa de 2026

A Copa do Mundo de 2026 marcou o encerramento da trajetória internacional de diversos craques. Repleta de jogadores históricos, esta edição serviu como despedida para jogadores que fizeram história por suas seleções.

Assim, o jornal britânico The Guardian, listou 11 nomes que confirmaram o fim de suas carreiras por suas seleções logo após a Copa do Mundo. A lista conta com nomes que vão de Neymar, a Guillermo Ochoa, lendário goleiro mexicano.

Manuel Neuer - Alemanha

Aos 40 anos, Manuel Neuer colocou um ponto final em sua história com a seleção alemã. Campeão mundial em 2014, o goleiro disputou sua primeira Copa do Mundo em 2010 e voltou atrás em uma aposentadoria anunciada após a Eurocopa de 2024 para disputar o Mundial de 2026.

A eliminação da Alemanha nos pênaltis para o Paraguai marcou sua despedida definitiva. "Apesar do final amargo, não me arrependo dessa decisão", afirmou o goleiro após sua 23ª e última partida em Copas do Mundo.

Neymar - Brasil

Outro nome que encerrou seu ciclo foi Neymar. Aos 34 anos, o camisa 10 disputou sua quarta Copa do Mundo, mas sofreu com problemas físicos e entrou em campo por apenas 55 minutos antes da eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final.

Logo após a partida, confirmou sua aposentadoria da Seleção Brasileira. "Começou aqui no MetLife Stadium e terminou aqui. Acabou", declarou, lembrando que sua estreia pelo Brasil também aconteceu no estádio, em amistoso contra os Estados Unidos, em 2010.

Sadio Mané - Senegal

Principal nome da geração mais vitoriosa da história do Senegal, Sadio Mané também anunciou sua despedida. Após a eliminação para a Bélgica, o atacante publicou uma mensagem emocionada no jornal senegalês Le Quotidien.

"Saibam que sacrifiquei tudo por esta bandeira. Dei o melhor de mim e sempre lutei bravamente pela nossa pátria."

Guillermo Ochoa - México

Aos 41 anos, Guillermo Ochoa também encerrou sua longa trajetória pela seleção mexicana. Ídolo nacional, o goleiro ficou eternizado pela atuação diante do Brasil na Copa de 2014 e entrou em campo por 12 minutos contra a República Tcheca, recebendo uma grande homenagem dos companheiros. "Ele é uma lenda mundial e eu tenho um orgulho imenso dele", afirmou o técnico Javier Aguirre.

Depois da partida, Ochoa agradeceu aos torcedores. "Foi o maior privilégio da minha vida. Obrigado por acreditarem e por sempre nos acompanharem. Amo vocês, México."

Riyad Mahrez - Argélia

Em 2026, Riyad Mahrez chegou a sua segunda Copa do Mundo. O atacante marcou dois gols contra a Áustria antes da eliminação para a Suíça nos 16 avos de final. "Representar a Argélia sempre foi um sonho meu desde criança. Foi uma imensa honra", declarou.

Enner Valencia - Equador

Um dos principais jogadores do Equador nas últimas temporadas, Enner Valencia também confirmou sua despedida. Após a eliminação para o México, nos 16 avos de final, o atacante anunciou: "Joguei minha última partida pela seleção."

Nicolás Otamendi - Argentina

Campeão mundial em 2022, Nicolás Otamendi também se despediu da seleção argentina. Mesmo sem ser titular absoluto em 2026, o zagueiro foi utilizado com frequência por Lionel Scaloni durante a campanha que terminou com o vice-campeonato. "Esta é minha última Copa do Mundo. A partir de agora serei apenas um torcedor", afirmou o defensor.

Marko Arnautovic- Áustria

Marko Arnautovic disputou sua primeira e única Copa do Mundo aos 37 anos. Autor de dois gols, ajudou a Áustria a chegar às oitavas de final, onde foi eliminada pela Espanha. "Jogar pela Áustria foi o ponto alto da minha carreira. Percebo agora que não verei mais minha segunda família."

Patrik Schick - República Tcheca

Patrik Schick também encerrou sua trajetória internacional, apesar de ter apenas 30 anos. A Copa de 2026 foi sua primeira participação em Mundiais, mas a República Tcheca terminou a fase de grupos sem vencer nenhuma partida.

Horas após a eliminação, o atacante anunciou sua aposentadoria. "Hoje, meu capítulo na seleção chega ao fim."

Craig Gordon - Escócia

Aos 43 anos, Craig Gordon anunciou sua aposentadoria de sua carreira em clubes e na seleção escocesa. Embora tenha disputado sua primeira Copa do Mundo em 2026, o goleiro não entrou em campo. "Eu nunca quis que terminasse, mas precisa terminar."

Jean Michaël Seri - Costa do Marfim

Por fim, Jean Michaël Seri colocou fim à sua passagem pela seleção da Costa do Marfim. Após disputar sua primeira Copa, o meio-campista utilizou as redes sociais para confirmar a decisão. "Após 11 anos na seleção e uma Copa do Mundo disputada, anuncio hoje o fim da minha carreira internacional.