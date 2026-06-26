Como o torneio de Wimbledon se prepara para a onda de calor

A temperatura mais baixa até hoje registrada no torneio de Wimbledon foi registrada em 24 de junho de 1999. Naquele dia, os termômetros chegaram a 4,8 graus Celsius. Jogava-se então a segunda rodada de simples. Pete Sampras, que venceria o campeonato daquele ano, foi um dos tenistas a entrar em quadra naquela gélida terça-feira.

A edição deste ano do Grand Slam inglês, que começa nesta segunda-feira, 29 de junho, acontece em situação oposta. Nesta semana, Londres teve a temperatura mais alta da história até hoje para o mês de junho, com 36,1 graus Celsius. A umidade aumenta a sensação térmica.

O torneio qualificatório chegou a ser interrompido na quarta-feira passada devido ao calor, e o público tem reclamado bastante. Provavelmente veremos cenas como a de Coco Gauff neste ano em Roland Garros, em que a tenista americana colocou suas raquetes em um cooler de gelo. Foi uma tentativa de evitar que o calor reduzisse a tensão das cordas, o que afeta o controle da bola.

Pausas de 10 minutos

A previsão para os próximos dias é que as temperaturas cheguem aos 40 graus Celsius no All England Club. Com isso, o sisudo clube onde o torneio é jogado se prepara com uma série de medidas. A quadra central (Centre Court) e a quadra nº 1 contam com tetos retráteis, que podem ser fechados em situações de calor intenso.

O recurso foi planejado inicialmente como precação para as chuvas, comuns nessa época do ano na capital londrina. Agora, ajudará a criar sombra.

As partidas podem ser interrompidas caso o índice de Temperatura de Globo e Bulbo Úmido (Wet Bulb Globe Temperature – WBGT) atinja determinado limite. Mas a pausa é de 10 minutos entre o segundo e o terceiro sets nas partidas femininas e entre o terceiro e o quarto sets nas masculinas.

Ajuda? Sem dúvida. Mas no Australia Open, realizado em Melbourne no escaldante verão de janeiro, a suspensão pode ser de um dia inteiro. Com o aquecimento global, já se discute se a medida não deveria ser adotada nos quatro torneios de Grand Slam. Jannik Sinner abandonou o jogo pela segunda rodada de Roland Garros depois de passar mal por causa do calor.

Morango com creme

O All England Club recomenda o uso de protetor solar, chapéus e a manutenção constante da hidratação. O complexo contará com áreas de sombra e espaços para resfriamento, além de ampliar o número de bebedouros e estruturas cobertas para a edição de 2026, informa o site London Daily.

Fontes de água estão instaladas em diversos pontos entre as quadras. Mas quem se arrisca na tradicional “queue”, a famosa fila para compra de ingressos mais barato no próprio dia, não contará com essa infraestrutura. Quem tem acesso somente ao complexo e às quadras menores podem assistir as partidas nos telões em áreas sombreadas.

As lanchonetes devem registrar vendas expressivas de bebidas e da mais tradicional iguaria do torneio, os morangos com creme vendidos no complexo do clube. A previsão de venda para este ano é de 28 mil quilos. Se o morango estiver gelado, tanto melhor.