Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quando jogam Real Madrid, Barcelona e Manchester City na pré-temporada? Veja o calendário

Equipes europeias disputam amistosos antes do início da temporada 2026/27

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de julho de 2026 às 19h42.

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Com o encerramento da Copa do Mundo de 2026, os clubes europeus retomam o calendário com a preparação para a temporada 2026/27. Entre julho e agosto, equipes de diferentes ligas disputam amistosos antes do início das competições nacionais e continentais.

Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain (PSG), Bayern de Munique, Chelsea e Manchester United estão entre os times com partidas previstas no período. Os compromissos de pré-temporada começam em julho e seguem até, pelo menos, 16 de agosto.

A agenda reúne confrontos entre clubes europeus e partidas contra equipes de outros mercados. Entre os jogos programados estão Manchester United x Atlético de Madrid, Manchester City x Inter de Milão, Chelsea x Juventus e PSG x Manchester United.

Confira abaixo as datas e os horários dos jogos de pré-temporada:

Quinta-feira, 24 de julho

  • 9h — Barcelona x Europa
  • 9h — Wolfsburg x Lyon
  • 13h — Rosenborg BK x Manchester United

Sexta-feira, 25 de julho

  • 10h30 — Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique
  • 15h — St. Liege x Juventus
  • 19h — Liverpool x Sunderland

Terça-feira, 28 de julho

  • 6h45 — Western Sydney Wanderers x Chelsea

Quarta-feira, 29 de julho

  • 20h30 — Liverpool x Wrexham

Quinta-feira, 30 de julho

  • 13h — FC Rottach-Egern x Bayern de Munique

Sexta-feira, 31 de julho

  • 15h45 — Birmingham x Barcelona

Sábado, 1º de agosto

  • 6h45 — Chelsea x Tottenham
  • 10h — Manchester United x Atlético de Madrid
  • 12h30 — Manchester City x Inter de Milão
  • 13h — Fiorentina x Barcelona
  • 13h — Girona x Arsenal

Domingo, 2 de agosto

  • 17h — Liverpool x Leeds

Terça-feira, 4 de agosto

  • 8h — Jeju SK x Bayern de Munique

Quarta-feira, 5 de agosto

  • 7h30 — Chelsea x Juventus
  • 8h — K-League All Stars x Manchester City
  • 11h — Mallorca x PSG
  • 15h30 — Arsenal x Real Betis

Sexta-feira, 7 de agosto

  • 9h — Bayern de Munique x Aston Villa

Sábado, 8 de agosto

  • 9h — Chelsea x Milan
  • 12h — PSG x Manchester United

Domingo, 9 de agosto

  • 8h — Manchester City x Atlético de Madrid
  • 9h — Johor Darul Ta'zim x Chelsea
  • 10h30 — Liverpool x Mônaco

Quarta-feira, 12 de agosto

  • 15h30 — Arsenal x Como
  • 15h30 — Manchester United x Leeds

Sábado, 15 de agosto

  • 11h45 — Manchester United x Milan

Domingo, 16 de agosto

  • 14h — Liverpool x Como
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