Quando jogam Real Madrid, Barcelona e Manchester City na pré-temporada? Veja o calendário

Com o encerramento da Copa do Mundo de 2026, os clubes europeus retomam o calendário com a preparação para a temporada 2026/27. Entre julho e agosto, equipes de diferentes ligas disputam amistosos antes do início das competições nacionais e continentais.
Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain (PSG), Bayern de Munique, Chelsea e Manchester United estão entre os times com partidas previstas no período. Os compromissos de pré-temporada começam em julho e seguem até, pelo menos, 16 de agosto.
A agenda reúne confrontos entre clubes europeus e partidas contra equipes de outros mercados. Entre os jogos programados estão Manchester United x Atlético de Madrid, Manchester City x Inter de Milão, Chelsea x Juventus e PSG x Manchester United.
Confira abaixo as datas e os horários dos jogos de pré-temporada:
Quinta-feira, 24 de julho
- 9h — Barcelona x Europa
- 9h — Wolfsburg x Lyon
- 13h — Rosenborg BK x Manchester United
Sexta-feira, 25 de julho
- 10h30 — Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique
- 15h — St. Liege x Juventus
- 19h — Liverpool x Sunderland
Terça-feira, 28 de julho
- 6h45 — Western Sydney Wanderers x Chelsea
Quarta-feira, 29 de julho
- 20h30 — Liverpool x Wrexham
Quinta-feira, 30 de julho
- 13h — FC Rottach-Egern x Bayern de Munique
Sexta-feira, 31 de julho
- 15h45 — Birmingham x Barcelona
Sábado, 1º de agosto
- 6h45 — Chelsea x Tottenham
- 10h — Manchester United x Atlético de Madrid
- 12h30 — Manchester City x Inter de Milão
- 13h — Fiorentina x Barcelona
- 13h — Girona x Arsenal
Domingo, 2 de agosto
Terça-feira, 4 de agosto
- 8h — Jeju SK x Bayern de Munique
Quarta-feira, 5 de agosto
- 7h30 — Chelsea x Juventus
- 8h — K-League All Stars x Manchester City
- 11h — Mallorca x PSG
- 15h30 — Arsenal x Real Betis
Sexta-feira, 7 de agosto
- 9h — Bayern de Munique x Aston Villa
Sábado, 8 de agosto
- 9h — Chelsea x Milan
- 12h — PSG x Manchester United
Domingo, 9 de agosto
- 8h — Manchester City x Atlético de Madrid
- 9h — Johor Darul Ta'zim x Chelsea
- 10h30 — Liverpool x Mônaco
Quarta-feira, 12 de agosto
- 15h30 — Arsenal x Como
- 15h30 — Manchester United x Leeds
Sábado, 15 de agosto
- 11h45 — Manchester United x Milan
Domingo, 16 de agosto