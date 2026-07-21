Disney demite cerca de 150 funcionários da Pixar em nova rodada de cortes

A Disney realizou uma nova rodada de demissões nesta terça-feira, com impacto sobre diferentes áreas da companhia e cerca de 150 cortes na Pixar Animation Studios, segundo informações publicadas pelo The Wrap. O estúdio é responsável por franquias como “Toy Story” e “Monstros S.A.”.

Um porta-voz da companhia confirmou ao portal que os desligamentos atingiram divisões como ESPN, Disney Entertainment Television e os estúdios de cinema. Segundo a empresa, as mudanças fazem parte de uma revisão sobre a distribuição de recursos e investimentos diante das transformações no setor.

Na Pixar, os cortes ficaram concentrados nas áreas de produção e operações, enquanto a National Geographic foi a unidade mais afetada entre as operações de televisão. A informação sobre os aproximadamente 150 desligamentos no estúdio, que tem sede em Emeryville, na Califórnia, foi atribuída pelo The Wrap a uma fonte com conhecimento do assunto.

A nova redução no quadro de funcionários ocorre meses depois de outra rodada de cortes na Disney. Em abril, o CEO Josh D'Amaro comunicou, por meio de um memorando aos funcionários, demissões que afetaram cerca de 1.000 trabalhadores ligados às áreas de marketing e marca.

D'Amaro assumiu o comando da Disney, em março, no lugar de Bob Iger, que esteve à frente da companhia entre 2005 e 2020 e voltou ao cargo entre 2022 e 2026. A rodada anunciada em abril marcou a primeira reestruturação com demissões sob a nova gestão.

Demissões ocorrem durante desempenho de Toy Story 5 nos cinemas

Os desligamentos na Pixar ocorrem durante a trajetória comercial de “Toy Story 5” nos cinemas. O filme, lançado em meados de junho, acumula US$ 957 milhões em bilheteria, segundo dados do Box Office Mojo citados no texto original.

O desempenho do longa se soma ao resultado de “Divertida Mente 2”, que arrecadou mais de US$ 1,698 bilhão mundialmente, em 2024. Outros lançamentos do estúdio tiveram resultados abaixo das expectativas da empresa, entre eles “Cara de Um, Focinho de Outro”, de 2025, e “Elio”, de 2024.