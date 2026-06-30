João Fonseca x Jesper de Jong: veja horário e onde assistir ao jogo de Wimbledon

João Fonseca: o brasileiro venceu o espanhol Roberto Bautista Agut na estreia de Wimbledon (Henry NICHOLLS / AFP)
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Publicado em 30 de junho de 2026 às 21h42.
O tenista brasileiro João Fonseca encara o holandês Jesper de Jong nesta quarta-feira, 1º, pela 2ª rodada de Wimbledon. O horário previsto para o duelo é às 10h30 (horário de Brasília).
Em sua estreia no Grand Slam, o brasileiro venceu o espanhol Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 6/4 e 6/3.
Agora, terá pela frente Jesper de Jong, que ocupa a 73ª posição no ranking da ATP. O tenista holandês avançou no torneio após superar o australiano Rinky Hijikata por 3 sets a 2.
Na terceira rodada, caso conquiste a vaga, João Fonseca enfrentará o vencedor da partida entre o russo Roman Safiullin e o holandês Botic van de Zandschulp.
A partida está prevista para começar às 10h30.
O jogo terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+.
O torneio de Wimbledon, tradicional Grand Slam disputado em Londres, começou nesta segunda-feira, 29, e vai até o dia 12 de julho. A competição reúne os principais nomes do tênis mundial, que disputam um dos títulos mais prestigiados do circuito.
A edição de 2026 do Grand Slam distribuirá a maior premiação da história do torneio. Em relação ao ano anterior, o valor total teve um aumento de 20%, passando de 53,5 milhões de libras (cerca de R$ 367 milhões) para um recorde de 64,2 milhões de libras (aproximadamente R$ 441 milhões, na cotação atual).
Os campeões das chaves de simples masculina e feminina receberão 3,6 milhões de libras, o equivalente a cerca de R$ 24 milhões, cada um.