João Fonseca x Jesper de Jong: veja horário e onde assistir ao jogo de Wimbledon

O tenista brasileiro João Fonseca encara o holandês Jesper de Jong nesta quarta-feira, 1º, pela 2ª rodada de Wimbledon. O horário previsto para o duelo é às 10h30 (horário de Brasília).

Em sua estreia no Grand Slam, o brasileiro venceu o espanhol Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 6/4 e 6/3.

Agora, terá pela frente Jesper de Jong, que ocupa a 73ª posição no ranking da ATP. O tenista holandês avançou no torneio após superar o australiano Rinky Hijikata por 3 sets a 2.

Na terceira rodada, caso conquiste a vaga, João Fonseca enfrentará o vencedor da partida entre o russo Roman Safiullin e o holandês Botic van de Zandschulp.

Que horas é o jogo João Fonseca x Jesper de Jong?

A partida está prevista para começar às 10h30.

Onde assistir a João Fonseca x Jesper de Jong?

O jogo terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+.

Wimbledon 2026

O torneio de Wimbledon, tradicional Grand Slam disputado em Londres, começou nesta segunda-feira, 29, e vai até o dia 12 de julho. A competição reúne os principais nomes do tênis mundial, que disputam um dos títulos mais prestigiados do circuito.

A edição de 2026 do Grand Slam distribuirá a maior premiação da história do torneio. Em relação ao ano anterior, o valor total teve um aumento de 20%, passando de 53,5 milhões de libras (cerca de R$ 367 milhões) para um recorde de 64,2 milhões de libras (aproximadamente R$ 441 milhões, na cotação atual).

Os campeões das chaves de simples masculina e feminina receberão 3,6 milhões de libras, o equivalente a cerca de R$ 24 milhões, cada um.