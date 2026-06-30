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Fase de grupos copa 2026

Jannik Sinner x Nuno Borges: que horas e onde assistir ao jogo de Wimbledon

Atual número 1 do ranking, o tenista italiano enfrenta Nuno Borges nesta quarta-feira, 1º, pela 2ª rodada da competição de tênis

Jannik Sinner: tenista italiano é o atual campeão de Wimbledon (Glyn KIRK / AFP)

Jannik Sinner: tenista italiano é o atual campeão de Wimbledon (Glyn KIRK / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 30 de junho de 2026 às 21h53.

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Líder do ranking da ATP, Jannik Sinner volta às quadras nesta quarta-feira, 1º, para enfrentar o português Nuno Borges, pela 2ª rodada de Wimbledon. O horário previsto para o duelo é às 9h30 (horário de Brasília).

Atual campeão do Grand Slam, ele estreou derrotando, de virada, o sérvio Miomir Kecmanovic por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/3, 6/7, 6/2 e 6/3, após estar perdendo por 2 sets a 0.

Nuno Borges garantiu sua classificação após vencer o norte-americano Tristan Boyer por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5 e 7/5. O tenista português é o 48º colocado no ranking da ATP.

O vencedor do confronto vai enfrentar o norte-americano Jenson Brooksby ou o peruano Ignacio Buse na próxima fase de Wimbledon.

Que horas é o jogo Jannik Sinner x Nuno Borges?

A partida deve começar às 9h30 (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo Jannik Sinner x Nuno Borges?

Os jogos do Grand Slam de Londres estão sendo transmitidos pela ESPN e pelo Disney+.

Wimbledon 2026

O tradicional Grand Slam, disputado em Londres, começou nesta segunda-feira, 29, e segue até o dia 12 de julho. A competição reúne os principais nomes do tênis mundial, que disputam um dos títulos mais prestigiados do circuito.

A edição de 2026 do torneio distribuirá a maior premiação da história. Em relação ao ano anterior, o valor total teve um aumento de 20%, passando de 53,5 milhões de libras (cerca de R$ 367 milhões) para um recorde de 64,2 milhões de libras (aproximadamente R$ 441 milhões, na cotação atual).

Os campeões das chaves de simples masculina e feminina receberão 3,6 milhões de libras, o equivalente a cerca de R$ 24 milhões, cada um.

 

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