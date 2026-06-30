Jesper de Jong: conheça o próximo adversário de João Fonseca em Wimbledon

João Fonseca conheceu seu adversário na segunda rodada de Wimbledon nesta terça-feira, 30. O tenista brasileiro vai enfrentar o holandês Jesper de Jong.

Jesper garantiu vaga na segunda rodada do torneio disputado em Londres após derrotar o australiano Rinky Hijikata por 3 sets a 2. O fato curioso da partida é que ela precisou ser interrompida e terminou apenas no dia seguinte por falta de luz natural.

Atualmente, o tenista holandês ocupa a 73ª posição no ranking da ATP, enquanto sua melhor colocação foi o 71º lugar. Já João Fonseca aparece na 27ª posição do ranking mundial.

Além disso, o duelo contra Jesper de Jong não será inédito para o brasileiro. Os dois se enfrentaram no Challenger de Estoril, em 2025, quando o europeu venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

João Fonseca volta às quadras de Wimbledon para enfrentar o holandês nesta quarta-feira, 1º, ainda sem horário definido. Quem avançar vai enfrentar o vencedor do confronto entre o russo Roman Safiullin e o holandês Botic van de Zandschulp.

Estreia em Wimbledon

João Fonseca venceu o espanhol Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0 na estreia em Wimbledon 2026, com parciais de 7/6, 6/4 e 6/3.