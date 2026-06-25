Brasil já conhece os três possíveis adversários no mata-mata da Copa

O Brasil já garantiu vaga no mata-mata da Copa do Mundo, mas ainda não sabe exatamente qual será seu adversário na próxima fase. A Seleção aguarda o desfecho de outros grupos para conhecer o caminho que terá pela frente no mata-mata, em um cenário que envolve três possíveis rivais: Japão, Holanda ou Suécia.

A definição depende diretamente dos resultados finais do Grupo F e de combinações que envolvem a última rodada da fase de grupos. O Brasil, líder do grupo C, enfrentará o segundo colocado da chave F, que será definida nesta quinta-feira, 25.

Cada seleção chega ao momento decisivo em situações diferentes, o que mantém o cenário em aberto e amplia a expectativa em torno do adversário brasileiro.

Independentemente do adversário, o próximo jogo da seleção brasileira acontecerá na próxima segunda-feira, 29, às 14h, de Brasília, em Houston, no Texas.

Países Baixos aparece como possível adversária europeia

Os Países Baixos surgem como uma das candidatas a enfrentar o Brasil no mata-mata. A seleção europeia, caso seja derrotada pela Tunísia, pode terminar na segunda posição, o que a colocaria diretamente no caminho da seleção brasileira.

Em caso de confirmação, o duelo colocaria frente a frente duas equipes tradicionais do futebol mundial, com histórico de confrontos marcantes em Copas do Mundo. O estilo organizado dos holandeses e a força técnica do meio-campo são pontos que já entram no radar da comissão brasileira.

Os holandeses enfrentam a Tunísia pela última rodada, em Kansas, nos Estados Unidos.

Japão segue vivo e pode mudar o cenário

O Japão também segue como um dos possíveis adversários do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo. A seleção asiática chega à última rodada do Grupo F com chances de garantir a classificação e definir sua posição final na chave.

Para cruzar o caminho da Seleção Brasileira, os japoneses precisam confirmar a vaga e terminar na segunda colocação do grupo.

Conhecido pela intensidade, velocidade e disciplina tática, o Japão apresenta características bem diferentes das seleções europeias, o que exigiria uma preparação específica por parte da comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti.

O Japão terá o duelo decisivo contra a Suécia, em Dallas, nos Estados Unidos.

Suécia entra na conta em cenário alternativo

A Suécia aparece como terceira possibilidade dentro dos cenários de cruzamento. Dependendo dos resultados finais de seu grupo e das combinações envolvendo outras chaves, a seleção escandinava pode surgir como adversária do Brasil no mata-mata.

Com um modelo de jogo físico e forte nas bolas aéreas, os suecos representam um estilo mais direto, que também está sendo considerado no planejamento da Seleção Brasileira enquanto o cenário ainda não está definido.

A definição do grupo F acontece nesta quinta-feira, 25, com ambos os jogos acontecendo às 20h, de Brasília.