Esporte

Fase de grupos copa 2026

Alemanha x Equador: veja as escalações confirmadas para jogo de hoje da Copa

O confronto é válido pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 e a bola vai rolar às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei

Alemanha: a seleção alemã já está classificada e com a liderança do Grupo E (Cole Burston / AFP)

Alemanha: a seleção alemã já está classificada e com a liderança do Grupo E (Cole Burston / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

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Publicado em 25 de junho de 2026 às 16h17.

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A Alemanha encara o Equador nesta quinta-feira, 25, pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar para o confronto às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

A seleção alemã venceu seus dois jogos até aqui e já está classificada. Além disso, com 100% de aproveitamento, os europeus não perdem a liderança da chave, mesmo que sejam derrotados hoje.

Já o Equador precisa do triunfo para avançar de fase. Até aqui, os equatorianos foram derrotados pela Costa do Marfim e empataram com Curaçao.

Assim, Julian Nagelsmann, treinador da seleção alemã, manda a campo a seguinte escalação: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger e Raum; Pavlovic, Musiala, Wirtz, Sané e Nmecha; Havertz.

O Equador está escalado da seguinte maneira por Sebastián Beccacece: Galíndez; Ordóñez, Pacho e Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite e Angulo; Yeboah, Plata e Enner Valencia.

Próxima fase

Classificada e com a liderança garantida, a Alemanha terá pela frente no mata-mata um dos melhores terceiros colocados entre os grupos A, B, C, D e F.

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