Alemanha x Equador: veja as escalações confirmadas para jogo de hoje da Copa

A Alemanha encara o Equador nesta quinta-feira, 25, pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar para o confronto às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

A seleção alemã venceu seus dois jogos até aqui e já está classificada. Além disso, com 100% de aproveitamento, os europeus não perdem a liderança da chave, mesmo que sejam derrotados hoje.

Já o Equador precisa do triunfo para avançar de fase. Até aqui, os equatorianos foram derrotados pela Costa do Marfim e empataram com Curaçao.

Assim, Julian Nagelsmann, treinador da seleção alemã, manda a campo a seguinte escalação: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger e Raum; Pavlovic, Musiala, Wirtz, Sané e Nmecha; Havertz.

O Equador está escalado da seguinte maneira por Sebastián Beccacece: Galíndez; Ordóñez, Pacho e Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite e Angulo; Yeboah, Plata e Enner Valencia.

Próxima fase

Classificada e com a liderança garantida, a Alemanha terá pela frente no mata-mata um dos melhores terceiros colocados entre os grupos A, B, C, D e F.