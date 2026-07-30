Venda de atacante abre caminho para Endrick no Real Madrid

Endrick: concorrente do brasileiro, Gonzalo Garcia deve ser vendido ao Fulham (Ira L. Black/Getty Images)
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Publicado em 30 de julho de 2026 às 13h45.
A venda de Gonzalo García ao Fulham, da Inglaterra, pode representar uma mudança importante no futuro de Endrick no Real Madrid. O atacante busca espaço no time após empréstimo na última temporada. O clube merengue acertou a transferência do atacante espanhol para a equipe inglesa, reduzindo a concorrência no setor ofensivo e aumentando as chances de o brasileiro receber mais oportunidades na temporada 2026/27.
O negócio foi fechado por cerca de 40 milhões de euros fixos, além de dois milhões de euros em bônus, totalizando aproximadamente R$ 244 milhões. Segundo os jornais espanhóis Marca e AS, o Fulham adquiriu 70% dos direitos econômicos do atacante, restando apenas a assinatura do contrato para oficializar a negociação.
Gonzalo García chega ao futebol inglês a pedido de Álvaro Arbeloa, treinador que comandou o Real Madrid na última temporada antes da chegada de José Mourinho ao clube merengue.
Arbeloa assumiu o Fulham em julho, pouco depois de deixar o Real Madrid. Ele trabalhava nas categorias de base do clube espanhol e iniciou sua carreira como treinador profissional após a saída de Xabi Alonso, em janeiro.
De acordo com a imprensa espanhola, a diretoria vê a transferência como uma oportunidade financeira, mas continuará acompanhando a evolução de Gonzalo García no futebol inglês, mantendo a expectativa de que ele possa voltar ao clube no futuro.
A saída de Gonzalo García beneficia diretamente Endrick, que passa a ter um concorrente a menos na disputa por minutos em campo. Os dois atuam como centroavantes e disputavam a mesma posição no elenco.
O espanhol, no entanto, levou vantagem na briga, pelo menos na última temporada, quando participou de 39 partidas, marcou oito gols e distribuiu três assistências.
Depois de encontrar pouco espaço no elenco comandado por Xabi Alonso, Endrick foi emprestado ao Lyon durante o primeiro semestre de 2026. Na França, o atacante viveu sua melhor fase desde que chegou ao futebol europeu. Em 21 partidas, marcou oito gols e deu nove assistências.
Apesar da negociação, Endrick ainda terá forte concorrência no ataque do Real Madrid. O francês Kylian Mbappé segue como titular absoluto da posição e principal referência ofensiva da equipe comandada por José Mourinho.