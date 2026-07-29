Endrick pode perder espaço no Real Madrid e empréstimo ganha força para a temporada

O futuro de Endrick no Real Madrid segue indefinido. Diante da forte concorrência no setor ofensivo, o clube espanhol considera a possibilidade de emprestar o atacante brasileiro na próxima temporada para que ele tenha mais oportunidades em campo e continue seu desenvolvimento.

Segundo o jornal Marca, a estratégia faz parte do planejamento da diretoria para evitar que jovens promessas permaneçam com pouca minutagem no elenco principal. Além de Endrick, outros talentos do clube também podem ser cedidos temporariamente caso não encontrem espaço sob o comando de José Mourinho.

Gonzalo García ganha respaldo de Mourinho

Um dos fatores que aumentam a concorrência para Endrick é a permanência de Gonzalo García. O atacante espanhol era cotado para deixar o Real Madrid nesta janela, com o Fulham entre os interessados, mas passou a ser tratado como peça importante pelo treinador português.

De acordo com o Marca, Mourinho vê em Gonzalo um centroavante de características raras no elenco, com força física, presença na área e capacidade de jogo aéreo. Por esse perfil, o espanhol é considerado o reserva ideal de Kylian Mbappé, cenário que reduz ainda mais as chances de Endrick atuar com frequência.

Mastantuono também entra na disputa

Outro nome que chamou a atenção da comissão técnica é Franco Mastantuono. O argentino de 18 anos teve bom desempenho nos primeiros treinamentos da pré-temporada e deixou uma impressão positiva em Mourinho.

Segundo o jornal espanhol, a diretoria não descarta um empréstimo para o meia-atacante. O entendimento é de que a disputa por vagas é intensa e que atuar regularmente em outro clube pode acelerar sua evolução.

Real Madrid usa Nico Paz como modelo

O Marca apontou que o Real Madrid considera o caso de Nico Paz como referência para a formação de jovens jogadores. O clube entende que a sequência de partidas em outra equipe foi decisiva para a evolução do meia e pretende repetir a estratégia com outras promessas, evitando que permaneçam apenas como opções no banco de reservas.

Além da gestão do elenco, o Real Madrid também trabalha para equilibrar as contas antes de voltar ao mercado. A diretoria estabeleceu que novas contratações só acontecerão após a saída de alguns jogadores, com o volante Rodri, do Manchester City, permanecendo como principal objetivo para reforçar o meio-campo.

Para gerar recursos e abrir espaço no elenco, o clube pode negociar atletas considerados importantes. Raúl Asencio e Eduardo Camavinga aparecem entre os nomes que podem ser envolvidos em futuras movimentações, enquanto empréstimos de jovens como Endrick e Mastantuono seguem como alternativas para a próxima temporada, segundo o Marca.