Rival da Nvidia cresce 50% com IA, mas ações despencam 9%; veja por quê

A Advanced Micro Devices (AMD) entregou um trimestre de forte crescimento impulsionado pela inteligência artificial (IA), mas isso não foi suficiente para convencer Wall Street. As ações da fabricante de chips, principal concorrente da Nvidia, caíam cerca de 8% no pré-mercado desta quarta-feira, 5.

Isso porque está em curso uma mudança de humor entre investidores do setor de semicondutores. Em um mercado em que as expectativas seguem cada vez mais elevadas, apenas superar as projeções já não basta. Empresas ligadas à IA precisam entregar resultados que excedam os cenários mais otimistas, de acordo com a emissora CNBC.

A reação desta quarta-feira contrasta com o forte desempenho recente dos papéis. Na véspera, as ações da AMD fecharam em alta de 7%, a US$ 518,58, mas inverteram o sinal e recuavam cerca de 8,9% no pré-mercado por volta das 7h45 (horário de Brasília), para a faixa de US$ 472,61.

Apesar da volatilidade de curto prazo, ela acumula valorização de cerca de 46% nos últimos três meses, mais de 169% em seis meses e quase 200% em um ano. O consenso de analistas segue otimista, com recomendação predominante de compra e preço-alvo médio de US$ 577,57, segundo o site Investing.com.

Data centers seguem impulsionando crescimento

A AMD registrou receita de US$ 11,54 bilhões no segundo trimestre, alta de 50% em relação a igual período do ano passado. O resultado superou a expectativa média de analistas ouvidos pela CNBC, que projetavam US$ 11,28 bilhões.

O principal motor do desempenho continuou sendo o segmento de data centers, cuja receita avançou 107% na comparação anual, para US$ 6,7 bilhões, devido às vendas de unidades centrais de processamento (CPUs) e unidades de processamento gráfico (GPUs) voltadas a aplicações de IA.

A CEO Lisa Su afirmou que a expansão da IA continua elevando a demanda por capacidade computacional. "A IA está impulsionando uma expansão significativa na demanda por capacidade computacional em todos os nossos mercados", detalhou.

"Nosso portfólio de liderança e a crescente visibilidade junto aos clientes nos posicionam de forma excepcional para aproveitar essa oportunidade em expansão e entregar um crescimento substancial de receita e lucros nos próximos anos", acrescentou a executiva.

Mercado esperava mais da rival da Nvidia

Apesar dos números acima do consenso, analistas do Deutsche Bank avaliaram que os resultados ficaram abaixo das estimativas mais otimistas do mercado. A reação evidencia o alto grau de exigência dos investidores com empresas ligadas ao setor de IA, segundo fontes ouvidas pela CNBC.

Em 2026, as ações da AMD acumulavam valorização impulsionadas pelo avanço de seus chips para IA e pela expectativa de ganho de participação frente à Nvidia. Mas, para o estrategista-chefe de ações da Morningstar, Michael Field, o problema foi o nível de expectativa embutido no preço das ações.

"Trata-se simplesmente de expectativas do mercado que estão muito elevadas", detalhou.

Na avaliação do estrategista, a queda pode representar uma oportunidade para investidores que acreditam no potencial de longo prazo da empresa. "As ações triplicaram de valor nos últimos 12 meses e agora são negociadas a um múltiplo preço sobre lucro (P/L) de 170."

IA segue no centro da estratégia

Mesmo com a reação negativa do mercado, a AMD mantém uma visão otimista para o setor de semicondutores. No mês passado, a companhia elevou sua projeção para o mercado global de chips.

Ela passou a estimar que a indústria poderá movimentar US$ 2 trilhões por ano até 2028. Do total, US$ 1,4 trilhão deverá vir de aceleradores de IA, como as GPUs, quase o triplo da estimativa anterior, de US$ 500 bilhões.