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Fase de grupos copa 2026

Arsenal encerra interesse em Vinicius Júnior após avanço por renovação com o Real Madrid

Clube inglês acreditava em uma oportunidade de mercado, mas já considera a permanência do brasileiro na Espanha como cenário definido

Vini Jr: Jogador vive impasse sobre futuro

Vini Jr: Jogador vive impasse sobre futuro

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 29 de julho de 2026 às 14h18.

O Arsenal não pretende mais investir na contratação de Vinicius Júnior. Depois de acompanhar de perto a situação contratual do atacante, o clube inglês passou a trabalhar com a expectativa de que o brasileiro seguirá no Real Madrid, onde negocia a renovação de seu vínculo, segundo o jornal espanhol Marca.

A indefinição sobre a extensão do contrato, que termina em junho de 2027, despertou o interesse dos Gunners nos últimos meses. A diretoria londrina via Vini Jr. como um reforço de impacto para elevar o nível do elenco e fortalecer a equipe na disputa pelos principais títulos da temporada, especialmente a Liga dos Campeões.

Renovação ganha força no Real Madrid

Apesar das dificuldades nas negociações, o Real Madrid mantém confiança em chegar a um acordo com os representantes do atacante. As conversas ficaram travadas por questões financeiras, mas a intenção do clube espanhol sempre foi manter um de seus principais jogadores para os próximos anos, segundo o jornal espanho.

A proximidade do período em que Vinicius poderia assinar um pré-contrato com outra equipe aumentou a pressão sobre a diretoria merengue, que acelerou os esforços para evitar qualquer risco de perder o camisa 7 sem compensação financeira.

Mourinho considera brasileiro peça-chave

Outro fator importante para a permanência do atacante é o respaldo interno. De acordo com o jornal espanhol, José Mourinho considera Vinicius Júnior indispensável para o projeto esportivo do Real Madrid e não pretende abrir mão do jogador nesta janela de transferências.

Com esse cenário, o Arsenal entende que uma negociação dificilmente aconteceria e encerrou os planos de investir na contratação do brasileiro. O clube inglês sequer chegou a formalizar uma proposta, apesar de estudar uma operação que poderia transformar Vinicius no atleta mais bem remunerado da história da equipe.

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