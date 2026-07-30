Real Madrid muda de ideia e tenta contratar astro da Copa por R$ 294 milhões

A possibilidade de Rodri vestir a camisa do Real Madrid ganhou força nos últimos dias. Depois de descartar uma investida pelo volante durante quase um ano, o clube espanhol voltou a tratar a contratação como prioridade e já deu os primeiros passos para tentar um acordo com o Manchester City.

Segundo informações do jornal espanhol As, uma reunião marcada para esta quinta-feira, 29, pode representar um avanço importante nas conversas entre as partes.

Copa do Mundo pesou na decisão

A mudança de estratégia do Real Madrid aconteceu após a Copa do Mundo de 2026. Destaque da campanha que terminou com o título da Espanha, Rodri foi eleito o melhor jogador do torneio e convenceu a diretoria merengue de que segue em alto nível.

Além das atuações no Mundial, a repercussão positiva entre os torcedores também contribuiu para que o clube revisasse a posição adotada nos últimos meses.

De acordo com a publicação espanhola, o presidente Florentino Pérez autorizou o início das tratativas para contratar o meio-campista.

A expectativa é de que o Real Madrid tente fechar o negócio por um valor entre 40 e 50 milhões de euros, quantia equivalente a aproximadamente R$ 235 milhões e R$ 294 milhões.

Apesar de ainda depender de um entendimento com o Manchester City, a negociação com o jogador não deve ser um obstáculo.

Rodri prioriza retorno à Espanha

Ainda segundo o As, Rodri vê com bons olhos a possibilidade de voltar ao futebol espanhol. O volante tem vínculo com o Manchester City até junho de 2027, mas não aceitou a proposta de renovação apresentada pelo clube inglês.

O espanhol também teria recusado uma oferta do Paris Saint-Germain, mantendo o desejo de defender o Real Madrid.

Chegada pode provocar mudanças no elenco

Caso o acordo seja concluído, o Real Madrid poderá promover alterações no grupo comandado por José Mourinho. A avaliação interna é de que a chegada de Rodri exigiria a saída de pelo menos um meio-campista para equilibrar o elenco.

A definição sobre possíveis negociações, porém, deve acontecer apenas se a transferência do jogador do Manchester City for confirmada.