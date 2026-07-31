Real Madrid contrata promessa espanhola e aumenta concorrência para Endrick

O Real Madrid ganhou uma nova opção para o setor ofensivo. O clube espanhol acertou a contratação de Carlos Espí, atacante de 21 anos revelado pelo Levante, movimento que amplia a disputa por espaço no elenco e coloca mais um concorrente no caminho de Endrick.

Com 1,94m de altura, Espí chega com características diferentes das do brasileiro. Enquanto Endrick se destaca pela explosão, mobilidade e capacidade de atuar pelos lados, o espanhol tem como principais virtudes a presença de área e o jogo aéreo, perfil que a diretoria merengue buscava para diversificar as opções ofensivas.

Para garantir o reforço, o Real Madrid desembolsou a multa rescisória de 25 milhões de euros (cerca de R$ 145 milhões). O atacante estava próximo de acertar com um clube italiano, mas a investida dos merengues mudou o rumo da negociação.

Destaque do Levante

Formado nas categorias de base do Levante, Carlos Espí foi um dos protagonistas da campanha que garantiu a permanência da equipe em La Liga. Na última temporada, marcou 11 gols em 27 partidas e ajudou o clube valenciano a terminar na 16ª colocação, escapando do rebaixamento nos critérios de desempate.

A expectativa no Real Madrid é que o jovem se torne uma alternativa com características distintas das já existentes no elenco, oferecendo uma referência física para o ataque.

Futuro de Endrick segue indefinido

A chegada de Espí acontece em um momento de incerteza para Endrick. O brasileiro ainda não sabe se permanecerá no Santiago Bernabéu para a temporada 2026/27, cenário que ganhou novos contornos com as mudanças no setor ofensivo.

Quem deve deixar o clube é Gonzalo García, até então considerado o principal reserva imediato de Kylian Mbappé. O atacante está perto de ser anunciado pelo Fulham, da Inglaterra, mas a contratação de Espí mantém a disputa aberta e aumenta a concorrência por minutos em campo.

A próxima temporada será a terceira de Endrick no futebol europeu. Em seu primeiro ano no Real Madrid, sob o comando de Carlo Ancelotti, o brasileiro recebeu poucas oportunidades em La Liga, mas aproveitou a Copa do Rei para ganhar destaque e contribuir com a campanha até a final.

Já com Xabi Alonso, o cenário mudou. Uma lesão o tirou da disputa do Mundial de Clubes e, posteriormente, o treinador optou por emprestá-lo ao Lyon em dezembro.

Na França, Endrick viveu sua melhor fase desde a saída do Palmeiras. Foram oito gols e oito assistências em 20 partidas, desempenho que ajudou o Lyon a garantir vaga na próxima edição da Champions League. Agora, de volta ao Real Madrid, o atacante aguarda uma definição sobre seu futuro em meio à reformulação do elenco.