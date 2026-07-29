Receita recorde do Real Madrid é superior aos oito principais clubes do Brasil

O Real Madrid fechou o ano fiscal da temporada 2025/26 com números históricos. O clube espanhol anunciou um faturamento operacional recorde de € 1,221 bilhão (cerca de R$ 7,1 bilhões), consolidando sua liderança financeira no futebol mundial. O crescimento foi alavancado pelas receitas comerciais e pela exploração do seu estádio totalmente reformado.

Os dados recordes são superiores, por exemplo, ao oito principais clubes do Brasil que, somados, chegaram a 7 bilhões de receitas na última temporada: Flamengo (R$ 2,08 bilhões), Palmeiras (R$ 1,78 bilhão), Botafogo (R$ 1,4 bilhão), São Paulo (R$ 1,08 bilhão), Fluminense (R$ 1,02 bilhão), Corinthians (R$ 971 milhões), Internacional (R$ 775 milhões) e Atlético-MG (R$ 768 milhões).

O novo Santiago Bernabéu, por exemplo, representou um rescimento de 11%, gerando € 363 milhões (R$ 2,1 bilhões). Já os ganhos com marketing e patrocínios refletiram em alta de 6%, somando € 539 milhões (R$ 3,1 bilhões).

"A modernização das estruturas dos estádios, como o Bernabéu, possibilita oferecer acessibilidade, segurança e conforto para o público. Além disso, a infraestrutura adequada permite que os estádios recebam grandes eventos esportivos, atraindo turistas e fomentando a economia local", diz Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply, empresa que fornce tecnologias, como reconhecimento facial e biometria para acesso em clubes de futebol, estádios e arenas no Brasil.

"A rentabilidade das arenas e dos estádios é um ponto crucial para o desenvolvimento financeiro dos clubes de futebol ao redor do mundo. A capacidade de extrair o máximo potencial dessas estruturas sob a perspectiva financeira é um diferencial estratégico. Essa é, sem dúvida, uma das grandes virtudes do Real Madrid para alcançar esse valor recorde no futebol mundial", afirma Heraldo Evans, diretor comercial da Recoma, empresa especializada em infraestrutura esportiva.

Balanço dos Merengues

O clube apresentou dados surpreendentes do Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de € 287 milhões (R$ 1,6 bilhão), e um patrimônio líquido de € 624,4 milhões (R$ 3,6 bilhões).

"O Real Madrid é um fenômeno esportivo, amplamente considerado por muitos o maior clube de futebol do mundo. Além do sucesso dentro de campo, consolidou-se como uma marca de altíssimo valor e uma referência internacional em gestão bem-sucedida, com resultados que ampliam seu potencial econômico e atraem investidores cada vez mais interessados em associar suas marcas à projeção midiática do clube", explica Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças no futebol.

O lucro líquido do clube cresceu 8%, atingindo € 26,3 milhões (R$ 152 milhões) frente aos € 24,3 milhões da temporada anterior. De acordo com o balanço, os principais fatores de impacto foram relacionados aos novos eventos, com a arena multiuso maximizando a arrecadação com bilheteria e shows fora do calendário do futebol.

Extensão de parcerias

Pouco antes do início da Copa do Mundo, o Real Madrid anunciou a renovação de dois de seus principais contratos; o primeiro com a companhia aérea Emirates, por mais cinco temporadas, até 2031.

Os valores não foram revelados, mas de acordo com os principais jornais espanhóis, devem chegar a 100 milhões de euros por ano, o equivalente a R$ 600 milhões, um recorde entre as agremiações européias. Seria um aumento signficativo, já que os valores atuais variavam entre 70 milhões e 80 milhões de euros por temporada. A outra é com a Adidas, por mais oito anos, até 2034. Já com a Adidas, os valores podem chegar a 120 milhões de euros por ano, o equivalente a R$ 720 milhões de reais.

A extensão do acordo, e as cifras, são vistas por especialistas como um sinal de que parcerias sólidas podem fortalecer a relação entre as marcas e envolver torcedores e fãs em todo o mundo, por meio de ativações existentes ao longo deste período. Real Madrid e Emirates fecharam o primeiro contrato ainda em 2011, e a partir da temporada 2013/14 passou a ocupar o espaço principal na camisa. Já com a Adidas, a parceria já dura quase 50 anos, desde 1980.

"A renovação entre Real Madrid com essas marcas reforça uma das principais tendências do marketing esportivo atual: as parcerias mais valiosas são aquelas construídas no longo prazo. Quando duas marcas globais caminham juntas por décadas, o valor do acordo deixa de estar apenas na exposição e passa a refletir a capacidade de gerar negócios e engajamento em escala mundial. Os números impressionam, mas são consequência de uma relação que soube transformar patrocínio em plataforma de marca", diz Bruno Brum, CMO da Agência End to End, empresa que é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

“O Real Madrid combina perfomance esportiva e talentos com uma estratégia de internacionalização de marca antiga que agora rende frutos. Associar uma marca a camisa mais valiosa do futebol mundial significa alcançar de uma vez só quase todos os cantos do mundo”, explica Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

“As renovações de Adidas e Emirates reforçam que os maiores ativos do esporte não são apenas audiência e exposição, mas a capacidade de construir relacionamentos duradouros com marcas globais. O Real Madrid oferece previsibilidade, alcance internacional e uma associação de imagem extremamente valiosa. Quando uma parceria dura décadas, ela se torna parte da história do clube e potencializa resultados para ambos os lados", salienta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.