Vasco x Fluminense: horário, onde assistir e prováveis escalações

Vasco: Equipe de Renato Gaúcho recebe Fluminense pela 7ª rodada do Brasileirão
Publicado em 18 de março de 2026 às 04h03.
Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 18, às 21h30, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o reencontro do Tricolor das Laranjeiras com o técnico Renato Gaúcho.
Na rodada passada, a equipe empatou por 3 a 3 com o Cruzeiro fora de casa, depois de já ter vencido o Palmeiras por 2 a 1 em São Januário na reestreia de Renato Gaúcho. A vitória sobre o time paulista foi a primeira do clube neste Brasileirão, e o empate mais recente reforçou a reação da equipe neste início de campeonato. A equipe ocupa a 15ª colocação, com 5 pontos conquistados em seis partidas.
O Fluminense chega embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o Athletico-PR no último domingo, 15. O resultado manteve o time em posição de destaque na parte de cima da tabela e abriu uma sequência de jogos no Maracanã, justamente com o clássico diante do Vasco no meio dela. A equipe de Zubeldía está na 3ª posição do Brasileirão com 13 pontos e empatado com o vice-líder, Palmeiras, que tem a mesma pontuação.
Onde assistir a Vasco x Fluminense
O clássico entre Vasco e Fluminense será transmitido pela TV Globo no Rio de Janeiro e pelo Premiere. A partida está marcada para as 21h30 desta quarta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Vasco (Técnico: Renato Gaúcho)
Léo Jardim, Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David.
Fluminense (Técnico: Luis Zubeldia)
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes e Juan Freytes e Renê; Hércules e Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Lucho Acosta e Savarino; John Kennedy.