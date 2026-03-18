Vasco x Fluminense: horário, onde assistir e prováveis escalações

Clássico carioca será disputado nesta quarta-feira, no Maracanã; Vasco tenta embalar após reação com Renato Gaúcho, enquanto Fluminense segue perseguindo a liderança

Vasco: Equipe de Renato Gaúcho recebe Fluminense pela 7ª rodada do Brasileirão

Vasco: Equipe de Renato Gaúcho recebe Fluminense pela 7ª rodada do Brasileirão

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Publicado em 18 de março de 2026 às 04h03.

Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 18, às 21h30, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o reencontro do Tricolor das Laranjeiras com o técnico Renato Gaúcho.

Como chega o Vasco para o confronto

Na rodada passada, a equipe empatou por 3 a 3 com o Cruzeiro fora de casa, depois de já ter vencido o Palmeiras por 2 a 1 em São Januário na reestreia de Renato Gaúcho. A vitória sobre o time paulista foi a primeira do clube neste Brasileirão, e o empate mais recente reforçou a reação da equipe neste início de campeonato. A equipe ocupa a 15ª colocação, com 5 pontos conquistados em seis partidas.

Como chega o Fluminense para o confronto

O Fluminense chega embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o Athletico-PR no último domingo, 15. O resultado manteve o time em posição de destaque na parte de cima da tabela e abriu uma sequência de jogos no Maracanã, justamente com o clássico diante do Vasco no meio dela. A equipe de Zubeldía está na 3ª posição do Brasileirão com 13 pontos e empatado com o vice-líder, Palmeiras, que tem a mesma pontuação.

Onde assistir a Vasco x Fluminense

O clássico entre Vasco e Fluminense será transmitido pela TV Globo no Rio de Janeiro e pelo Premiere. A partida está marcada para as 21h30 desta quarta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Prováveis escalações

Vasco (Técnico: Renato Gaúcho)

Léo Jardim, Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David.

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldia)

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes e Juan Freytes e Renê; Hércules e Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Lucho Acosta e Savarino; John Kennedy.

Mais de Esporte

Atlético-MG x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Manchester City x Real Madrid: onde assistir, horário e prováveis escalações

Arsenal x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Chelsea x PSG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

