Bahia x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Bahia e Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, 18, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time baiano chega entre os primeiros colocados, enquanto o clube paulista tenta reagir após tropeço em casa.

Como chega o Bahia para o confronto

O Bahia chega invicto ao compromisso. A equipe soma três vitórias e dois empates no Brasileirão, e está na 4ª colocação, com 11 pontos, em início sólido sob comando de Rogério Ceni.

Como chega o Bragantino para o confronto

O Bragantino vive momento mais instável. O time paulista chega para a partida sem vencer há quatro jogos na competição e vem de derrota por 2 a 1 para o São Paulo, de virada, no último domingo. O Massa Bruta tem nove pontos e campanha de duas vitórias, três empates e uma derrota, brigando ainda na primeira metade da tabela.

Onde assistir a Bahia x Bragantino

A partida terá transmissão do Premiere.

Prováveis escalações

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Cristian Oliveira, Erick Pulga e Willian José.

Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Vinicinho, Gustavo Neves, Gabriel e Henry Mosquera; José Herrera e Eduardo Sasha.