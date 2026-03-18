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Bahia x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Tricolor defende invencibilidade e tenta seguir na parte de cima da tabela nesta quarta, na Arena Fonte Nova; Bragantino chega pressionado após derrota em casa

Bahia: Tricolor recebe Massa Bruta pela 7ª rodada do Brasileirão

Bahia: Tricolor recebe Massa Bruta pela 7ª rodada do Brasileirão

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 18 de março de 2026 às 06h10.

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Bahia e Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, 18, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time baiano chega entre os primeiros colocados, enquanto o clube paulista tenta reagir após tropeço em casa.

Como chega o Bahia para o confronto

O Bahia chega invicto ao compromisso. A equipe soma três vitórias e dois empates no Brasileirão, e está na 4ª colocação, com 11 pontos, em início sólido sob comando de Rogério Ceni.

Como chega o Bragantino para o confronto

O Bragantino vive momento mais instável. O time paulista chega para a partida sem vencer há quatro jogos na competição e vem de derrota por 2 a 1 para o São Paulo, de virada, no último domingo. O Massa Bruta tem nove pontos e campanha de duas vitórias, três empates e uma derrota, brigando ainda na primeira metade da tabela.

Onde assistir a Bahia x Bragantino

A partida terá transmissão do Premiere.

Prováveis escalações

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Cristian Oliveira, Erick Pulga e Willian José.

Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Vinicinho, Gustavo Neves, Gabriel e Henry Mosquera; José Herrera e Eduardo Sasha.

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