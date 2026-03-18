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Palmeiras x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Jogo da 7ª rodada será disputado nesta quarta, no Allianz Parque; Palmeiras tenta assumir a ponta, enquanto o Botafogo busca reação para sair da parte de baixo da tabela

Palmeiras: Equipe de Abel segue à caça da liderança e recebe o Fogão pelo Brasileirão (AFP)

Palmeiras: Equipe de Abel segue à caça da liderança e recebe o Fogão pelo Brasileirão (AFP)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 18 de março de 2026 às 06h05.

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Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, 18, às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista chega embalado pela vitória sobre o Mirassol e entra em campo de olho na liderança, enquanto o clube carioca tenta interromper uma sequência ruim para deixar a zona de rebaixamento.

Como chega o Palmeiras para o confronto

O Palmeiras chega em alta para o duelo. O Verdão soma 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota, além de quatro triunfos nos últimos cinco jogos. Na rodada anterior, a equipe venceu o Mirassol por 1 a 0. Uma vitória pode significar a liderança para o alviverde, dependendo dos resultados entre os jogos de São Paulo e Fluminense.

Como chega o Botafogo para o confronto

O Botafogo vive cenário oposto. O time segue na 17ª colocação com apenas três pontos, campanha de uma vitória e três derrotas, além de três reveses consecutivos. Na última semana, o Glorioso foi derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo, o que aumentou a pressão para o jogo desta quarta.

Onde assistir a Palmeiras x Botafogo pelo Brasileirão

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere.

Prováveis escalações

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Agustín Giay (ou Khellven), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Joaquín Piquerez; Marlon Freitas e Andreas Pereira; Allan, Maurício e Jhon Arias; Flaco López.

Botafogo (Técnico: Martín Anselmi)
Raúl; Mateo Ponte, Bastos e Nahuel Ferraresi; Vitinho, Cristian Medina, Danilo e Alex Telles; Jordan Barrera, Álvaro Montoro e Matheus Martins.

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