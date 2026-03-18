Atlético-MG x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, 18, às 20h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor chega embalado pela vitória de virada sobre o Bragantino e tenta manter a ponta da tabela, enquanto o Galo busca um resultado em casa para se distanciar da zona de rebaixamento.

Como chega o Atlético-MG para o confronto

O Atlético-MG entra em campo tentando se distanciar da zona de rebaixamento. O Galo vem de derrota por 2 a 0 para o Vitória, o que gerou revolta no técnico Eduardo Domínguez e criou um clima de cobrança interna ao clube mineiro. A equipe ocupa a 16ª colocação, com 5 pontos e apenas uma vitória até aqui, pelo Brasileirão.

Como chega o São Paulo para o confronto

O Tricolor é líder do Brasileirão. Na rodada passada, a equipe venceu o Bragantino por 2 a 1, de virada, fora de casa, com gols de Sabino e Calleri e chegou aos 16 pontos. A campanha da equipe paulista neste início de campeonato é de cinco vitórias e um empate, o que sustenta o ótimo momento do time de Roger Machado.

Onde assistir a Atlético-MG x São Paulo pelo Brasileirão

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Iván Román, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Pérez e Gustavo Scarpa; Cassierra, Cuello e Hulk.

São Paulo (Técnico: Roger Machado)

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio e Lucas; Luciano e Calleri.