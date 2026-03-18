Athletico-PR x Cruzeiro: horário, onde assistir e prováveis escalações

Athletico-PR e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira, 18, às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja onde assistir e prováveis escalações.

Como chega o Athletico-PR para o confronto

O Furacão tenta reagir após um período sem vitórias no Brasileirão. A equipe vem de derrota por 3 a 2 para o Fluminense na última rodada e soma sete pontos, ocupando a 10ª colocação. O time comandado por Odair Hellmann segue instável no campeonato e vê no confronto contra o Cruzeiro uma oportunidade de conquistar três pontos com o apoio de sua torcida.

Como chega o Cruzeiro para o confronto

A Raposa vive um momento mais delicado na competição. A equipe ainda não venceu no Brasileirão e aparece na vice-lanterna, com apenas três pontos em seis jogos. Além da campanha ruim, o clube demitiu o técnico Tite, o que agravou ainda mais a crise no Cabuloso.

Onde assistir Athletico-PR x Cruzeiro ao vivo pelo Brasileirão

A partida terá transmissão ao vivo em diferentes pltaformas, sendo na TV Record, CazéTV pelo YouTube e Premiere.

Prováveis escalações

Athletico-PR (técnico: Odair Hellmann)

Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias, Esquivel; Portilla, Gustavo, Jadson; Mendoza, Julimar, Viveros.

Cruzeiro (técnico: Wesley Carvalho)

Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Gerson; Christian, Arroyo, Chico da Costa (Kaio Jorge).