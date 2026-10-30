Caso Binance: corretora diz que ataque hacker atingiu US$ 6,3 bilhões

Maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance afirmou em comunicado ao mercado que o ataque hacker desta quinta-feira, 29, gerou um impacto total de US$ 6,3 bilhões. Desse total, US$ 3 bilhões foram congelados.

De acordo com a empresa, a investigação inicial indicou que o incidente de segurança pode envolver o comprometimento do notebook de um engenheiro de DevOps. Depois de acessar o sistema nesse computador, o hacker teria conseguido realizar transações de saque não autorizadas.

"Não encontramos evidências de vazamento de chaves privadas de carteiras. Compartilharemos uma análise técnica detalhada (post-mortem) assim que a investigação for concluída e os fatos estiverem totalmente verificados", afirmou a corretora.

A Binance declarou também que irá cobrir todas as perdas por meio de seu fundo de emergência conhecido como SAFU. "Os fundos dos usuários estão seguros. Também publicaremos uma Prova de Reservas atualizada assim que a remediação for concluída", concluiu a corretora.

Apesar disso, uma investigação à carteira oficial de bitcoin do fundo SAFU revelou que o endereço possui 15 mil BTC, menos do que os 17 mil desviados pelos cibercriminosos.

Os saques de recursos por usuários da Binance foram suspensos enquanto as equipes da exchange fazem as investigações.

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