Future of Money
BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Caso Binance: corretora diz que ataque hacker atingiu US$ 6,3 bilhões

Empresa declarou que o incidente de segurança começou com o comprometimento de um notebook de um engenheiro

Criptomoedas Binance (Reprodução/Unsplash)

Criptomoedas Binance (Reprodução/Unsplash)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 00h10.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

Maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance afirmou em comunicado ao mercado que o ataque hacker desta quinta-feira, 29, gerou um impacto total de US$ 6,3 bilhões. Desse total, US$ 3 bilhões foram congelados.

De acordo com a empresa, a investigação inicial indicou que o incidente de segurança pode envolver o comprometimento do notebook de um engenheiro de DevOps. Depois de acessar o sistema nesse computador, o hacker teria conseguido realizar transações de saque não autorizadas.

"Não encontramos evidências de vazamento de chaves privadas de carteiras. Compartilharemos uma análise técnica detalhada (post-mortem) assim que a investigação for concluída e os fatos estiverem totalmente verificados", afirmou a corretora.

A Binance declarou também que irá cobrir todas as perdas por meio de seu fundo de emergência conhecido como SAFU. "Os fundos dos usuários estão seguros. Também publicaremos uma Prova de Reservas atualizada assim que a remediação for concluída", concluiu a corretora.

Apesar disso, uma investigação à carteira oficial de bitcoin do fundo SAFU revelou que o endereço possui 15 mil BTC, menos do que os 17 mil desviados pelos cibercriminosos. 

Os saques de recursos por usuários da Binance foram suspensos enquanto as equipes da exchange fazem as investigações.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CorretorasCriptomoedasHackers

Mais de Future of Money

Caso Binance: corretora diz que US$ 3 bilhões do roubo foram congelados

Binance, Bitget e Polymarket: ataques hackers expõem vulnerabilidade do mercado cripto em 2026

Binance sofre ataque hacker estimado em US$ 5,5 bilhões, o maior da história

Polymarket sofre ataque hacker e usuários reportam contas roubadas

Mais na Exame

Future of Money

Caso Binance: corretora diz que US$ 3 bilhões do roubo foram congelados

Casual

50ª Mostra de Cinema de São Paulo anuncia vencedores de 2026; veja os filmes

Pop

Filmes de Halloween para crianças: 10 opções para assistir em família

Mercados

Lucro da Vale encolhe 53% com minério mais barato; cobre evita 'estrago' maior