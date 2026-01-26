Brasileirão 2026 começa nesta semana: veja os clubes e os maiores campeões

O Campeonato Brasileiro de 2026 marca uma das maiores transformações do futebol nacional das últimas décadas. A reformulação do calendário, a ampliação de competições e o início antecipado da Série A compõem um cenário novo para clubes, atletas e torcedores. A seguir, o novo calendário do Brasileirão 2026, veja quais times participam da competição e confira a lista dos maiores campeões do Brasileirão.

Novo calendário do Brasileirão 2026

A CBF implementou mudanças profundas para a temporada 2026, reorganizando datas para alinhar o futebol brasileiro ao calendário internacional, principalmente neste ano por causa da Copa do Mundo que acontece entre junho e julho, e minimizar sobrecargas de jogos.

O Brasileirão Série A 2026 começa em 28 de janeiro e termina em 2 de dezembro, passando a ocupar praticamente toda a temporada — algo inédito na história dos pontos corridos. Também haverá pausa entre 11 de junho e 19 de julho devido à Copa do Mundo de 2026.

Os estaduais seguem abrindo o ano, entre 11 de janeiro e 8 de março, mas agora com redução para 11 datas, permitindo mais espaço no calendário.

A Copa do Brasil também passa por mudanças importantes: aumenta para 126 participantes e terá final em jogo único no dia 6 de dezembro. As fases iniciais serão em jogos únicos, enquanto os clubes da Série A entram apenas na quinta fase.

Além disso, competições continentais começam mais cedo: a Libertadores inicia em 18 de fevereiro, com final programada para 28 de novembro.

Times participantes do Brasileirão Série A 2026

A Série A do Brasileirão 2026 mantém 20 clubes. A temporada marca o retorno de Athletico‑PR, Coritiba, Chapecoense e o histórico acesso do Remo, que volta à elite após 32 anos.

Clubes da Série A 2026

Athletico‑PR

Atlético‑MG

Bahia

Botafogo

Chapecoense

Corinthians

Coritiba

Cruzeiro

Flamengo

Fluminense

Grêmio

Internacional

Mirassol

Palmeiras

Red Bull Bragantino

Remo

Santos

São Paulo

Vasco

Vitória

A distribuição regional evidencia o domínio do Sudeste, que concentra 12 times, seguido do Sul (5), Nordeste (2) e Norte (1) — com o Remo recolocando a região na elite após mais de duas décadas.

Maiores campeões da história do Brasileirão

O ranking histórico de títulos do Campeonato Brasileiro reforça a hegemonia de clubes do Sudeste, especialmente o Palmeiras, líder isolado na soma de troféus reconhecidos pela CBF.

Ranking dos maiores campeões

Palmeiras – 12 títulos

(1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023)

(1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023) Santos – 8 títulos

Flamengo – 8 títulos

Corinthians – 7 títulos

São Paulo – 6 títulos

Cruzeiro, Fluminense, Vasco – 4 títulos cada

Internacional, Botafogo, Atlético‑MG – 3 títulos cada

Bahia e Grêmio – 2 títulos cada

Sport, Coritiba, Athletico‑PR, Guarani – 1 título cada

O estado de São Paulo lidera com 34 títulos, bem à frente do Rio de Janeiro (18) e Minas Gerais (7).