Mirassol x Coritiba: horário, onde assistir e prováveis escalações

Mirassol: Equipe recebe o Coxa pela 7ª rodada do Brasileirão (Rapha Marques/Getty Images)
Publicado em 18 de março de 2026 às 05h22.
Mirassol e Coritiba se enfrentam nesta quarta feira, 18, às 20h, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja onde assistir e prováveis escalações.
O Mirassol abre a 7ª rodada na 13ª colocação, com 6 pontos em cinco jogos. Na rodada passada, a equipe paulista perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, resultado que interrompeu a reação do time no Brasileirão.
O Coritiba inicia a rodada na 6ª posição, com 10 pontos, e chega embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Na 6ª rodada, o Coxa venceu o Remo por 1 a 0 no Couto Pereira, com gol de Pedro Rocha. Antes disso, a equipe também havia derrotado o Corinthians por 2 a 0, fora de casa, resultado que fez o time subir na classificação.
O jogo entre Mirassol e Coritiba terá transmissão ao vivo no Premiere. A bola rola às 20h de Brasília.
Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Negueba, Alesson e Nathan Fogaça.
Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Jacy (ou Tiago Cóser) e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.