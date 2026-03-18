Mirassol x Coritiba: horário, onde assistir e prováveis escalações

Times se enfrentam nesta quarta feira, no Maião, pela 7ª rodada; Mirassol quer voltar a vencer, enquanto o Coxa tenta se aproximar ainda mais do G4

Mirassol: Equipe recebe o Coxa pela 7ª rodada do Brasileirão (Rapha Marques/Getty Images)

Mirassol: Equipe recebe o Coxa pela 7ª rodada do Brasileirão (Rapha Marques/Getty Images)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 18 de março de 2026 às 05h22.

Mirassol e Coritiba se enfrentam nesta quarta feira, 18, às 20h, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja onde assistir e prováveis escalações.

Como chega o Mirassol para o confronto

O Mirassol abre a 7ª rodada na 13ª colocação, com 6 pontos em cinco jogos. Na rodada passada, a equipe paulista perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, resultado que interrompeu a reação do time no Brasileirão.

Como chega o Coritiba

O Coritiba inicia a rodada na 6ª posição, com 10 pontos, e chega embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Na 6ª rodada, o Coxa venceu o Remo por 1 a 0 no Couto Pereira, com gol de Pedro Rocha. Antes disso, a equipe também havia derrotado o Corinthians por 2 a 0, fora de casa, resultado que fez o time subir na classificação.

Onde assistir a Mirassol x Coritiba

O jogo entre Mirassol e Coritiba terá transmissão ao vivo no Premiere. A bola rola às 20h de Brasília.

Prováveis escalações

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Negueba, Alesson e Nathan Fogaça.

Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Jacy (ou Tiago Cóser) e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.

