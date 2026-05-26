Veja provável escalação do Flamengo contra o Cusco na Libertadores

O Flamengo volta a campo nesta terça-feira, 26, para enfrentar o Cusco FC, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Já classificado em primeiro lugar no Grupo A, o time comandado por Leonardo Jardim deve entrar em campo com mudanças na equipe após a derrota para o Palmeiras, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Jorginho é desfalque do Flamengo

O principal desfalque rubro-negro é Jorginho, que sofreu uma fratura no dedão do pé direito na partida contra o Palmeiras.

Além dele, Arrascaeta e Cebolinha também seguem fora. O uruguaio trata problema no ombro direito, enquanto o atacante se recupera de lesão no quadril.

Provável escalação do Flamengo hoje

A tendência é que Leonardo Jardim faça rodízio no elenco pensando também no duelo contra o Coritiba, no sábado, pelo Brasileirão.

A provável escalação do Flamengo é:

Rossi (Andrew); Varela (Royal), Vitão, Léo Pereira (Léo Ortiz), Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Paquetá, Carrascal (De la Cruz/Pulgar); Plata, Lino e Pedro (Bruno Henrique).

Flamengo mira liderança geral da Libertadores

Com 13 pontos, o Flamengo já garantiu a liderança do Grupo A e agora busca terminar a fase de grupos com a melhor campanha geral da Libertadores.

Independiente Rivadavia e Rosario Central, ambos também com 13 pontos, aparecem como concorrentes diretos dos cariocas.

O Cusco, por outro lado, soma apenas um ponto e entra em campo eliminado da competição. O time peruano tem campanha de quatro derrotas e um empate.