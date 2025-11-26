Final da Libertadores: Palmeiras x Flamengo - quem ganhou mais no confronto

O duelo entre Palmeiras e Flamengo é um dos mais emblemáticos do futebol brasileiro. E o próximo sábado, 29, será marcado pelo confronto mais importante da história dos dois clubes que dominam o futebol brasileiro nos últimos anos.

Quem vencer, será o maior campeão brasileira da história da Libertadores com quatro taças.

Origem da rivalidade

A história começou em 1929, quando o então Palestra Itália enfrentou o Flamengo pela primeira vez, no Rio de Janeiro, e perdeu por 1 a 0. Pouco depois, veio a revanche: vitória palmeirense por 5 a 0 em São Paulo, consolidando o início de uma disputa que se tornaria histórica.

Números gerais

Até novembro de 2025, os clubes se enfrentaram 133 vezes:

Palmeiras : 49 vitórias

: 49 vitórias Flamengo : 46 vitórias

: 46 vitórias Empates: 38

Gols marcados: 209 para o Verdão e 196 para o Rubro-Negro.

No Campeonato Brasileiro, foram 73 jogos, com 24 vitórias do Flamengo, 22 do Palmeiras e 27 empates. Já em competições eliminatórias, o equilíbrio também se mantém: na Copa do Brasil, o Flamengo venceu quatro vezes contra duas do Palmeiras; na Libertadores, o Verdão levou a melhor na final de 2021 e busca repetir o feito na decisão de 2025.

Momentos marcantes

1951 : Palmeiras aplica a maior goleada da história do confronto, 7 a 1, pelo Torneio Rio-São Paulo.

: Palmeiras aplica a maior goleada da história do confronto, 7 a 1, pelo Torneio Rio-São Paulo. 1980 : Flamengo devolve com um 6 a 2 no Brasileirão, em pleno Maracanã.

: Flamengo devolve com um 6 a 2 no Brasileirão, em pleno Maracanã. 1999 : duelos eletrizantes na Copa Mercosul, com vitória rubro-negra por 4 a 3 no Rio e empate por 3 a 3 em São Paulo.

: duelos eletrizantes na Copa Mercosul, com vitória rubro-negra por 4 a 3 no Rio e empate por 3 a 3 em São Paulo. 2021 : Palmeiras conquista a Libertadores sobre o Flamengo, em Montevidéu, com gol de Deyverson.

: Palmeiras conquista a Libertadores sobre o Flamengo, em Montevidéu, com gol de Deyverson. 2023: Verdão vence a Supercopa do Brasil por 4 a 3, num jogaço em Brasília.

Últimos confrontos

Nos últimos dez jogos, a vantagem é do Flamengo: quatro vitórias contra duas do Palmeiras, além de quatro empates. O duelo mais recente ocorreu em outubro de 2025, pelo Brasileirão, com vitória rubro-negra por 3 a 2 no Maracanã. Antes disso, o Flamengo também venceu por 2 a 0 no Allianz Parque no primeiro turno.

O peso atual do clássico

A rivalidade ganhou contornos ainda mais intensos na última década, com os dois clubes protagonizando finais nacionais e continentais. Juntos, eles conquistaram 16 dos últimos 33 títulos mais relevantes do futebol brasileiro, um fenômeno que especialistas chamam de “espanholização” do cenário nacional, referência ao domínio de Real Madrid e Barcelona no futebol daquele país.