Final da Libertadores: Palmeiras x Flamengo - quem ganhou mais no confronto

Emerson Royal e Vitor Roque disputam bola no último confronto entre os dois times no Brasileirão (Wagner Meier/Getty Images)
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 20h50.
O duelo entre Palmeiras e Flamengo é um dos mais emblemáticos do futebol brasileiro. E o próximo sábado, 29, será marcado pelo confronto mais importante da história dos dois clubes que dominam o futebol brasileiro nos últimos anos.
Quem vencer, será o maior campeão brasileira da história da Libertadores com quatro taças.
A história começou em 1929, quando o então Palestra Itália enfrentou o Flamengo pela primeira vez, no Rio de Janeiro, e perdeu por 1 a 0. Pouco depois, veio a revanche: vitória palmeirense por 5 a 0 em São Paulo, consolidando o início de uma disputa que se tornaria histórica.
Até novembro de 2025, os clubes se enfrentaram 133 vezes:
No Campeonato Brasileiro, foram 73 jogos, com 24 vitórias do Flamengo, 22 do Palmeiras e 27 empates. Já em competições eliminatórias, o equilíbrio também se mantém: na Copa do Brasil, o Flamengo venceu quatro vezes contra duas do Palmeiras; na Libertadores, o Verdão levou a melhor na final de 2021 e busca repetir o feito na decisão de 2025.
Nos últimos dez jogos, a vantagem é do Flamengo: quatro vitórias contra duas do Palmeiras, além de quatro empates. O duelo mais recente ocorreu em outubro de 2025, pelo Brasileirão, com vitória rubro-negra por 3 a 2 no Maracanã. Antes disso, o Flamengo também venceu por 2 a 0 no Allianz Parque no primeiro turno.
A rivalidade ganhou contornos ainda mais intensos na última década, com os dois clubes protagonizando finais nacionais e continentais. Juntos, eles conquistaram 16 dos últimos 33 títulos mais relevantes do futebol brasileiro, um fenômeno que especialistas chamam de “espanholização” do cenário nacional, referência ao domínio de Real Madrid e Barcelona no futebol daquele país.