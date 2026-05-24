Quando foi a última vitória do Palmeiras sobre o Flamengo?

Antes da vitória por 3 a 0 no sábado, no Maracanã, o Palmeiras ficou um bom tempo sem bater o Flamengo, seu maior rival nacional dos últimos anos. Na vitória de ontem por 3 a 0, Flaco López, Allan e Paulinho marcaram e garantiram uma vantagem mais folgada aos paulistas na ponta da tabela do Brasileirão.

Além de representar um triunfo importante, o resultado também teve peso histórico. A vitória encerrou um jejum de quase 11 anos sem vencer o Flamengo no Maracanã — o último triunfo palmeirense no estádio havia ocorrido em 6 de dezembro de 2015, pelo Campeonato Brasileiro.

Já a última vitória do Verdão sobre o Flamengo havia sido em agosto de 2024 - 1 a 0 em São Paulo -, no jogo de volta do confronto das oitavas de final Copa do Brasil, duelo em que o Rubro-Negro avançou depois de ter feito 2 a 0 na ida.

No retrospecto recente entre as equipes, o Flamengo levava vantagem, incluindo jogos do Campeonato Brasileiro de 2025 (fundamentais para o título do Rubro-Negro) e a final da Libertadores entre os dois no ano passado, com mais um resultado positivo para os cariocas. Veja a lista de confrontos das equipes desde o início do século

No total foram 52 confrontos desde o início do século 21. O Palmeiras venceu em 19 ocasiões, contra 17 triunfos do Flamengo até aqui. As equipes ainda empataram outras 16 vezes no período.

Veja a lista de jogos*:

23/05/2026: Flamengo 0 x 3 Palmeiras (Brasileirão 2026)

29/11/2025: Palmeiras 0 x 1 Flamengo (Libertadores 2025)

19/10/2025: Flamengo 3 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2025)

25/05/2025: Palmeiras 0 x 2 Flamengo (Brasileirão 2025)

11/08/2024: Flamengo 1 x 1 Palmeiras (Brasileirão 2024)

07/08/2024: Palmeiras 1 x 0 Flamengo (Copa do Brasil 2024)

31/07/2024: Flamengo 2 x 0 Palmeiras (Copa do Brasil 2024)

21/04/2024: Palmeiras 0 x 0 Flamengo (Brasileirão 2024)

08/11/2023: Flamengo 3 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2023)

08/07/2023: Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Brasileirão 2023)

28/01/2023: Palmeiras 4 x 3 Flamengo (Supercopa Brasil 2023)

21/08/2022: Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Brasileirão 2022)

20/04/2022: Flamengo 0 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2022)

27/11/2021: Palmeiras 2 x 1 Flamengo (Libertadores 2021)

12/09/2021: Palmeiras 1 x 3 Flamengo (Brasileirão 2021)

30/05/2021: Flamengo 1 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2021)

11/04/2021: Flamengo 2 x 2 (6-5 Pen.) Palmeiras (Supercopa Brasil 2021)

21/01/2021: Flamengo 2 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2020)

27/09/2020: Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Brasileirão 2020)

01/12/2019: Palmeiras 1 x 3 Flamengo (Brasileirão 2019)

01/09/2019: Flamengo 3 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2019)

27/10/2018: Flamengo 1 x 1 Palmeiras (Brasileirão 2018)

13/06/2018: Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Brasileirão 2018)

12/11/2017: Palmeiras 2 x 0 Flamengo (Brasileirão 2017)

19/07/2017: Flamengo 2 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2017)

14/09/2016: Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Brasileirão 2016)

05/06/2016: Flamengo 1 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2016)

06/12/2015: Flamengo 1 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2015)

16/08/2015: Palmeiras 4 x 2 Flamengo (Brasileirão 2015)

17/09/2014: Palmeiras 2 x 2 Flamengo (Brasileirão 2014)

04/05/2014: Flamengo 4 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2014)

18/11/2012: Flamengo 1 x 1 Palmeiras (Brasileirão 2012)

15/08/2012: Palmeiras 1 x 0 Flamengo (Brasileirão 2012)

12/10/2011: Flamengo 1 x 1 Palmeiras (Brasileirão 2011)

20/07/2011: Palmeiras 0 x 0 Flamengo (Brasileirão 2011)

25/09/2010: Flamengo 1 x 3 Palmeiras (Brasileirão 2010)

02/06/2010: Palmeiras 0 x 1 Flamengo (Brasileirão 2010)

18/10/2009: Palmeiras 0 x 2 Flamengo (Brasileirão 2009)

15/07/2009: Flamengo 1 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2009)

16/11/2008: Flamengo 5 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2008)

30/07/2008: Palmeiras 1 x 0 Flamengo (Brasileirão 2008)

19/08/2007: Palmeiras 2 x 1 Flamengo (Brasileirão 2007)

13/05/2007: Flamengo 2 x 4 Palmeiras (Brasileirão 2007)

08/10/2006: Palmeiras 3 x 1 Flamengo (Brasileirão 2006)

31/05/2006: Flamengo 2 x 1 Palmeiras (Brasileirão 2006)

03/11/2005: Palmeiras 0 x 1 Flamengo (Brasileirão 2005)

28/07/2005: Flamengo 0 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2005)

28/11/2004: Palmeiras 1 x 2 Flamengo (Brasileirão 2004)

01/08/2004: Flamengo 0 x 1 Palmeiras (Brasileirão 2004)

13/11/2002: Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Brasileirão 2002)

20/01/2002: Palmeiras 3 x 2 Flamengo (Rio-São Paulo 02)

02/12/2001: Flamengo 2 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2001)

31/01/2001: Palmeiras 1 x 0 Flamengo (Rio-São Paulo 01)

*informações de Olympics.com