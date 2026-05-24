Quando foi a última vitória do Palmeiras sobre o Flamengo?

Antes da vitória por 3 a 0 no sábado, no Maracanã, o Palmeiras ficou um bom tempo sem bater o Flamengo, seu maior rival nacional dos últimos anos. Na vitória de ontem por 3 a 0, Flaco López, Allan e Paulinho marcaram e garantiram uma vantagem mais folgada aos paulistas na ponta da tabela do Brasileirão.
Além de representar um triunfo importante, o resultado também teve peso histórico. A vitória encerrou um jejum de quase 11 anos sem vencer o Flamengo no Maracanã — o último triunfo palmeirense no estádio havia ocorrido em 6 de dezembro de 2015, pelo Campeonato Brasileiro.
Já a última vitória do Verdão sobre o Flamengo havia sido em agosto de 2024 - 1 a 0 em São Paulo -, no jogo de volta do confronto das oitavas de final Copa do Brasil, duelo em que o Rubro-Negro avançou depois de ter feito 2 a 0 na ida.
No retrospecto recente entre as equipes, o Flamengo levava vantagem, incluindo jogos do Campeonato Brasileiro de 2025 (fundamentais para o título do Rubro-Negro) e a final da Libertadores entre os dois no ano passado, com mais um resultado positivo para os cariocas.
Veja a lista de confrontos das equipes desde o início do século
No total foram 52 confrontos desde o início do século 21. O Palmeiras venceu em 19 ocasiões, contra 17 triunfos do Flamengo até aqui. As equipes ainda empataram outras 16 vezes no período.
Veja a lista de jogos*:
- 23/05/2026: Flamengo 0 x 3 Palmeiras (Brasileirão 2026)
- 29/11/2025: Palmeiras 0 x 1 Flamengo (Libertadores 2025)
- 19/10/2025: Flamengo 3 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2025)
- 25/05/2025: Palmeiras 0 x 2 Flamengo (Brasileirão 2025)
- 11/08/2024: Flamengo 1 x 1 Palmeiras (Brasileirão 2024)
- 07/08/2024: Palmeiras 1 x 0 Flamengo (Copa do Brasil 2024)
- 31/07/2024: Flamengo 2 x 0 Palmeiras (Copa do Brasil 2024)
- 21/04/2024: Palmeiras 0 x 0 Flamengo (Brasileirão 2024)
- 08/11/2023: Flamengo 3 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2023)
- 08/07/2023: Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Brasileirão 2023)
- 28/01/2023: Palmeiras 4 x 3 Flamengo (Supercopa Brasil 2023)
- 21/08/2022: Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Brasileirão 2022)
- 20/04/2022: Flamengo 0 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2022)
- 27/11/2021: Palmeiras 2 x 1 Flamengo (Libertadores 2021)
- 12/09/2021: Palmeiras 1 x 3 Flamengo (Brasileirão 2021)
- 30/05/2021: Flamengo 1 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2021)
- 11/04/2021: Flamengo 2 x 2 (6-5 Pen.) Palmeiras (Supercopa Brasil 2021)
- 21/01/2021: Flamengo 2 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2020)
- 27/09/2020: Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Brasileirão 2020)
- 01/12/2019: Palmeiras 1 x 3 Flamengo (Brasileirão 2019)
- 01/09/2019: Flamengo 3 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2019)
- 27/10/2018: Flamengo 1 x 1 Palmeiras (Brasileirão 2018)
- 13/06/2018: Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Brasileirão 2018)
- 12/11/2017: Palmeiras 2 x 0 Flamengo (Brasileirão 2017)
- 19/07/2017: Flamengo 2 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2017)
- 14/09/2016: Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Brasileirão 2016)
- 05/06/2016: Flamengo 1 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2016)
- 06/12/2015: Flamengo 1 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2015)
- 16/08/2015: Palmeiras 4 x 2 Flamengo (Brasileirão 2015)
- 17/09/2014: Palmeiras 2 x 2 Flamengo (Brasileirão 2014)
- 04/05/2014: Flamengo 4 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2014)
- 18/11/2012: Flamengo 1 x 1 Palmeiras (Brasileirão 2012)
- 15/08/2012: Palmeiras 1 x 0 Flamengo (Brasileirão 2012)
- 12/10/2011: Flamengo 1 x 1 Palmeiras (Brasileirão 2011)
- 20/07/2011: Palmeiras 0 x 0 Flamengo (Brasileirão 2011)
- 25/09/2010: Flamengo 1 x 3 Palmeiras (Brasileirão 2010)
- 02/06/2010: Palmeiras 0 x 1 Flamengo (Brasileirão 2010)
- 18/10/2009: Palmeiras 0 x 2 Flamengo (Brasileirão 2009)
- 15/07/2009: Flamengo 1 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2009)
- 16/11/2008: Flamengo 5 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2008)
- 30/07/2008: Palmeiras 1 x 0 Flamengo (Brasileirão 2008)
- 19/08/2007: Palmeiras 2 x 1 Flamengo (Brasileirão 2007)
- 13/05/2007: Flamengo 2 x 4 Palmeiras (Brasileirão 2007)
- 08/10/2006: Palmeiras 3 x 1 Flamengo (Brasileirão 2006)
- 31/05/2006: Flamengo 2 x 1 Palmeiras (Brasileirão 2006)
- 03/11/2005: Palmeiras 0 x 1 Flamengo (Brasileirão 2005)
- 28/07/2005: Flamengo 0 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2005)
- 28/11/2004: Palmeiras 1 x 2 Flamengo (Brasileirão 2004)
- 01/08/2004: Flamengo 0 x 1 Palmeiras (Brasileirão 2004)
- 13/11/2002: Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Brasileirão 2002)
- 20/01/2002: Palmeiras 3 x 2 Flamengo (Rio-São Paulo 02)
- 02/12/2001: Flamengo 2 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2001)
- 31/01/2001: Palmeiras 1 x 0 Flamengo (Rio-São Paulo 01)
*informações de Olympics.com