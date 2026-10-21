Que horas será o pico da chuva de meteoros do cometa Halley? Veja o melhor horário para observar

A chuva de meteoros Orionídeas atinge seu pico entre a noite desta quarta-feira, 21, e a madrugada de quinta-feira, 22, com possibilidade de observação no Brasil. Os rastros luminosos surgem quando fragmentos deixados pelo cometa Halley em passagens anteriores entram na atmosfera terrestre.

Segundo a Organização Internacional de Meteoros (IMO, na sigla em inglês), o fenômeno pode apresentar 20 ou mais meteoros por hora, desde que as condições de observação sejam ideais.

A segunda metade da madrugada concentra as condições mais favoráveis para acompanhar o fenômeno. Os rastros parecem partir da constelação de Órion, mas podem aparecer em qualquer região do céu.

De acordo com o astrônomo Marcelo De Cicco, coordenador do Projeto Exoss, parceiro do Observatório Nacional (ON/MCTI), os fragmentos entram na atmosfera a velocidades de até 66 quilômetros por segundo. Essa característica favorece a formação de meteoros com brilho e trilhas que podem permanecer visíveis por alguns segundos.

O fenômeno pode ser acompanhado de norte a sul do país. Segundo o astrônomo, as regiões Norte e Nordeste têm uma vantagem de observação porque o radiante — ponto de onde os meteoros parecem surgir — alcança uma posição mais elevada no céu.

Qual é o melhor horário para observar as Orionídeas?

Neste ano, a Lua crescente terá cerca de 77% do disco iluminado. A orientação é priorizar o intervalo após o ocaso lunar e antes do amanhecer, quando a interferência da luz da Lua diminui.

O horário em que a Lua se põe varia conforme a localização do observador. Por isso, as condições de observação também dependem da cidade, da nebulosidade e da quantidade de luz artificial nas proximidades.

O radiante das Orionídeas fica perto de Betelgeuse, estrela da constelação de Órion, que também abriga as Três Marias. Apesar dessa referência, não é necessário manter o olhar fixo nesse ponto.

Como acompanhar a chuva de meteoros

A observação pode ser feita a olho nu, sem telescópio ou binóculo. A recomendação é procurar um lugar com pouca iluminação, preferencialmente afastado dos centros urbanos, e apagar as luzes ao redor.

No Hemisfério Sul, a orientação é olhar para o setor entre o norte e o nordeste. Manter o campo de visão cerca de 30 a 45 graus afastado de Órion pode ajudar a perceber rastros mais longos.

A previsão de meteoros por hora considera condições ideais. A quantidade efetivamente observada depende da transparência do céu, da ausência de nuvens e da poluição luminosa.

Qual é a relação das Orionídeas com o cometa Halley?

As Orionídeas ocorrem quando a Terra atravessa uma região com partículas deixadas pelo cometa Halley, cujo período orbital é de aproximadamente 75 a 76 anos. Ao atingir a atmosfera terrestre, esses fragmentos produzem os rastros luminosos observados do solo.

Em 2026, o período de atividade informado vai de 2 de outubro a 7 de novembro. O pico corresponde à passagem pela região de maior concentração de detritos.

O Halley também dá origem às Eta Aquáridas, chuva de meteoros que ocorre em maio. Os dois fenômenos estão associados a encontros da Terra com partículas dispersas pelo cometa ao longo de sua órbita.

O que provoca os rastros de luz?

Os fragmentos que viajam pelo espaço são chamados de meteoroides. Eles podem ter origem em cometas ou asteroides e variar de partículas de poeira a pequenos pedregulhos.

Ao entrar na atmosfera em velocidade elevada, o material passa por um processo de perda de massa conhecido como ablação. A interação com o ar produz o fenômeno luminoso chamado de meteoro. Uma chuva ocorre quando a Terra encontra uma concentração dessas partículas.

Nas Orionídeas, a velocidade de entrada favorece a ionização dos gases nas camadas superiores da atmosfera. Alguns eventos deixam trilhas persistentes, cujo brilho continua visível por segundos após a passagem do meteoro. Também podem ocorrer bólidos, nome dado aos meteoros de maior luminosidade.

O estudo desses fenômenos ajuda pesquisadores a conhecer as características dos detritos de cometas e a estimar os períodos de maior entrada de partículas na atmosfera. Essas informações também podem contribuir para o planejamento de medidas de proteção de satélites e equipamentos espaciais.

Como fotografar as Orionídeas?

Para registrar os meteoros, as recomendações apresentadas incluem lentes grande-angulares entre 14 e 24 milímetros, abertura de f/1.4 a f/2.8 e ISO entre 1.600 e 3.200.

As exposições sugeridas variam de 10 a 15 segundos. Os ajustes precisam considerar a luminosidade do local para evitar que o brilho do céu comprometa o registro dos rastros.

Câmeras DSLR, modelos sem espelho e celulares com controles manuais permitem ajustar esses parâmetros. A escolha de um local escuro e as condições meteorológicas também influenciam o resultado das imagens.