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City Torque x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis escalações

No jogo de ida, disputado na Arena MRV, o Galo venceu por 3 a 0

(Esportes/Exame)

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Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 08h04.

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Nesta quarta-feira, às 19h, Montevideo City Torque e Atlético-MG se enfrentam no Estádio Centenário, em Montevidéu, pelo confronto de volta das semifinais da Copa Sul-Americana.

No jogo de ida, disputado na Arena MRV, o Galo venceu por 3 a 0. Com o resultado, a equipe mineira pode perder por até dois gols de diferença que ainda assim garante vaga na grande final do torneio continental.

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

Panorama das Equipes

  • Atlético-MG: O Galo chega motivado após vencer o Coritiba por 1 a 0 no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o técnico Eduardo Domínguez utilizou uma formação alternativa para poupar seus principais atletas, visando à decisão no Uruguai.

  • Montevideo City Torque: O time uruguaio vem de derrota por 2 a 1 para o Albion, no último domingo, pelo Campeonato Uruguaio. Vivendo um momento delicado na temporada, a equipe venceu apenas um dos seus últimos sete jogos.

Ficha Técnica

  • Competição: Copa Sul-Americana – Semifinal (Jogo de Volta)

  • Data e Horário: 21 de outubro de 2026, às 19h (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Centenário, Montevidéu (Uruguai)

  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

  • Arbitragem: Cristián Garay (CHI)

  • Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

  • VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Prováveis Escalações

MONTEVIDEO CITY TORQUE (Técnico: Marcelo Méndez)

Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Brian Gutierrez, Kevin Silva, Gary Kagelmacher e Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes e Esteban Obregon; Salomón Rodríguez.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Gabriel Delfim; Alan Franco, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Reinier.

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