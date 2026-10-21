Palmeiras x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações

Nesta quarta-feira, às 21h30, será conhecido no Nubank Parque, em São Paulo (SP), o primeiro finalista da Libertadores 2026. Palmeiras e Fluminense se enfrentam com a vantagem do time paulista, que venceu o jogo de ida no Maracanã por 2 a 1.

Com o resultado inicial, o Verdão joga por um simples empate para avançar à decisão continental. Já o Tricolor precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar direto. Caso o Fluminense vença por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis.

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GE TV e Paramount+.

Panorama das Equipes

Palmeiras: Embalado por quatro vitórias consecutivas, o Alviverde chega sem grandes dúvidas ao time titular. O técnico Abel Ferreira — que volta a comandar a equipe à beira do gramado após cumprir suspensão no Maracanã devido à expulsão contra a LDU — deve repetir a formação com trinca de zagueiros e volantes. O atacante Vitor Roque segue como desfalque em recuperação de entorse no tornozelo direito.

Fluminense: O técnico Marcão convive com dúvidas no meio-campo. O volante Martinelli sente dores no joelho esquerdo e passa por reavaliação médica; caso seja vetado, Hércules assume a vaga. No setor de criação, o treinador hesita entre manter Paulo Henrique Ganso ou escalar Lucho Acosta para dar mais intensidade ao ataque. Na defesa, Guilherme Arana será o titular na lateral esquerda (com Renê no banco) e Thiago Silva está confirmado no time titular, superando os desafios do gramado sintético.

Ficha Técnica

Competição: Copa Libertadores – Semifinal (Jogo de Volta)

Data e Horário: 21 de outubro de 2026, às 21h30 (horário de Brasília)

Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)

Onde Assistir: TV Globo, GE TV e Paramount+

Arbitragem: Esteban Ostojich (URU)

Prováveis Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias e Flaco López.

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Guilherme Arana; Martinelli (Hércules), Nonato e Paulo Henrique Ganso (Lucho Acosta); Canobbio, Savarino e Hulk.