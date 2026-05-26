Nova fratura de Jorginho aumenta drama do Flamengo em temporada marcada por lesões

O Flamengo confirmou na última segunda-feira (25) mais um problema médico no elenco. Jorginho sofreu uma fratura no dedão do pé direito após a derrota para o Palmeiras, no último sábado, e aumentou para seis o número de fraturas registradas pelo clube em menos de seis meses de temporada.

Em nota oficial, o Rubro-Negro associou a sequência de fraturas à falta de punição para faltas sofridas por seus jogadores.

O volante está fora do duelo contra o Cusco nesta terça-feira pela Libertadores e também pode desfalcar a equipe diante do Coritiba no sábado, pelo Brasileirão. Como esses são os últimos compromissos antes da pausa para a Copa do Mundo, existe a possibilidade de o camisa 21 retornar apenas após o torneio.

Segundo o Flamengo, Jorginho sofreu duas entradas duras ainda no primeiro tempo contra o Palmeiras, sem que houvesse advertência com cartão amarelo. O clube, porém, não especificou qual lance causou a fratura.

Nas redes sociais, o meio-campista comentou o diagnóstico.

"Fratura confirmada. Dói, mas dói mais ficar fora. Já estou focado na recuperação para voltar o quanto antes. Obrigado pelo carinho de todos. Temos objetivos grandes pela frente e quero estar junto do time", escreveu.

Relembre as fraturas do Flamengo em 2026

Segundo informações de O Globo, Jorginho é o sexto caso de fratura no elenco rubro-negro nesta temporada. O primeiro aconteceu com Lucas Paquetá, no início de março. O meia sofreu uma fratura no quarto metacarpo da mão direita durante a vitória sobre o Cruzeiro pelo Brasileirão. Apesar do problema, seguiu liberado para atuar utilizando imobilização.

Em abril, Everton Cebolinha fraturou uma costela na derrota para o Bragantino. O atacante apresentou recuperação rápida e ficou fora por cerca de duas semanas e meia.

O caso mais sério envolve Arrascaeta. O uruguaio sofreu uma fratura na clavícula direita após cair de mau jeito em disputa contra Piovi, no empate diante do Estudiantes, pela Libertadores, em 29 de abril.

O camisa 10 passou por cirurgia, segue afastado e deve retornar apenas durante a disputa da Copa do Mundo, competição que defenderá pela seleção uruguaia. Seu retorno ao Flamengo está previsto somente para o segundo semestre.

Na mesma partida contra o Estudiantes, Emerson Royal também deixou o campo lesionado. O lateral sofreu traumas em duas regiões do nariz, com diagnóstico final de dupla fratura nasal.

Apesar da gravidade, o jogador não precisou parar e passou a atuar com máscara de proteção, em situação semelhante à de Paquetá.

Flamengo critica critérios disciplinares

Na nota divulgada após o diagnóstico de Jorginho, o Flamengo destacou que nenhuma das jogadas que originaram as seis fraturas terminou com expulsão do adversário. Em alguns episódios, segundo o clube, nem cartões amarelos foram aplicados.

O Rubro-Negro também comparou seus números disciplinares com os dos rivais. Segundo o comunicado, a equipe lidera o ranking nacional de tempo de bola rolando, aparece apenas como a 12ª que mais comete faltas, mas é o clube com mais expulsões no Brasileirão: seis no total, sendo cinco vermelhos diretos.

Além de confirmar a ausência de Jorginho contra o Cusco, o Flamengo informou que, caso o volante não reúna condições de atuar diante do Coritiba, o clube chegará ao décimo desfalque confirmado para a partida do Campeonato Brasileiro.