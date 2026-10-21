Elon Musk pode criar 6ª empresa com mais bitcoin do mundo; entenda

O trilionário Elon Musk acenou com a possibilidade de uma fusão entre suas empresas SpaceX e Tesla, afirmando que as duas criaram comitês para discutir a operação. Se esse cenário se concretizar, o homem mais rico do mundo estaria também indiretamente criando a sexta empresa com mais bitcoins do mundo.

"Acho que seria uma boa ideia, mas isso realmente depende dos comitês especiais das duas empresas", disse Musk.

Entusiasta do bitcoin e das demais criptomoedas, Musk não deixou suas empresas de fora dos ativos digitais. Em 2021, quando anunciou a compra de US$ 1,5 bilhão em bitcoin pela Tesla, o empresário acabou provocando uma alta de 15% na moeda digital.

Atualmente, a SpaceX possui 18.712 bitcoins, ao passo que a Tesla tem 11.509 BTC. Combinar as duas empresas, portanto, seria criar uma nova companhia com nada menos que 30.221 bitcoins no balanço.

Essa quantidade de criptomoeda corresponde a US$ 2,5 bilhões e automaticamente colocaria a nova empresa na sexta posição entre as companhias que mais possuem bitcoin do mundo. Na frente estariam apenas empresas cujo foco é acumular BTC ou mineradoras da criptomoeda.

Quais são as 5 empresas com mais bitcoin no mundo?

Hoje, o maior tesouro empresarial de bitcoin do mundo é disparado o da Strategy, uma desenvolvedora de software empresarial liderada pelo maximalista do bitcoin, Michael Saylor. A companhia tem 848.517 bitcoins e seu modelo de negócios é basicamente vender dívida e ações ao mercado para comprar a criptomoeda, montando uma posição alavancada no ativo.

Atrás dela estão três empresas que adotaram o mesmo modelo da Strategy: a japonesa Metaplanet (44 mil bitcoins), Twenty One Capital (43,5 mil BTC) e Strive (36,8 mil BTC). Quem completa o top 5 é a MARA Holdings, maior mineradora de bitcoins do mundo e que possui 35,6 mil bitcoins.

Maiores tesourarias de bitcoin

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