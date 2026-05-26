Flamengo x Cusco: veja horário e onde assistir ao jogo pela Libertadores

Flamengo e Cusco FC se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+ Premium.

Como chegam os times para o confronto?

O Flamengo lidera o Grupo A da Libertadores com 13 pontos e já garantiu a classificação às oitavas de final na primeira colocação.

Agora, o time comandado por Leonardo Jardim tenta terminar a fase de grupos com a melhor campanha geral da competição. Independiente Rivadavia e Rosario Central, também com 13 pontos, aparecem como concorrentes diretos.

Como já está classificado, a tendência é que Jardim preserve alguns jogadores pensando também na partida contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

No confronto do primeiro turno, disputado no Peru, o Flamengo venceu o Cusco por 2 a 0.

O Cusco FC entra em campo eliminado da Libertadores. A equipe soma apenas um ponto, com quatro derrotas e um empate na competição.

Onde assistir Flamengo x Cusco ao vivo?

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+ Premium.

Que horas é o jogo Flamengo x Cusco hoje?

O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi (Andrew); Varela (Royal), Vitão, Léo Pereira (Léo Ortiz), Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Paquetá, Carrascal (De la Cruz/Pulgar); Plata, Lino e Pedro (Bruno Henrique).

Cusco FC (Técnico: Alejandro Orfila)

Pedro Díaz; Ruidías (Bolivar), Fuentes, Choi, Zevallos; Valenzuela, Colman, Soto; Colitto, Manzaneda, Juan Tévez.