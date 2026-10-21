O suéter de R$ 10 mil de Zuckerberg: o figurino de 'O Outro Lado das Redes'

Os cadarços de um Nike Flyknit Trainer de 2018, preto com detalhes em antracite, renderam longas trocas de mensagens entre a figurinista Susan Lyall e o ator Jeremy Strong durante a preparação de O Outro Lado das Redes. O tênis, garimpado na plataforma de revenda Grailed, é uma das peças que Strong fez questão de reproduzir com exatidão para viver Mark Zuckerberg no novo filme de Aaron Sorkin, que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 22, depois de estrear nos Estados Unidos no dia 9.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, Lyall contou que o ator sabia exatamente onde o fundador do Facebook havia usado cada roupa. Além do tênis, ele queria as camisetas e os suéteres da grife italiana Brunello Cucinelli que o executivo vestia na época. "Ele me procura antes mesmo de eu procurar por ele", disse a figurinista, que já havia trabalhado com Strong em A Grande Jogada e Os 7 de Chicago, ambos de Sorkin. Para o ator, segundo ela, figurino e corte de cabelo são o primeiro passo da construção do personagem.

Peças de cinco anos atrás

Jeremy Allen White e Mikey Madison como o jornalista Jeff Horwitz e a ex-funcionária Frances Haugen em O Outro Lado das Redes’ (Divulgação/Sony)

Sorkin volta ao universo do Facebook 16 anos depois de A Rede Social, que em 2010 ajudou a fixar a imagem de um Zuckerberg de moletom com capuz e camiseta amassada. O novo longa se passa entre 2019 e 2021 e parte da série de reportagens "The Facebook Files", publicada pelo Wall Street Journal com base em documentos vazados pela ex-funcionária Frances Haugen, vivida por Mikey Madison. Jeremy Allen White interpreta o jornalista Jeff Horwitz.

Nesse recorte, Lyall descreve um Zuckerberg já distante da fase em que desafiava a formalidade, com ternos e camisas de manga longa quase idênticas entre si. Strong intermediou o contato com a Cucinelli porque a equipe procurava modelos de cinco ou seis anos atrás, e a marca ajudou a localizar as peças. A grife vende cardigãs de cashmere por US$ 16,5 mil, cerca de R$ 83 mil, e suéteres canelados por US$ 4,6 mil, perto de R$ 23 mil.

Na avaliação da figurinista, a Cucinelli funciona como uma rede de segurança para executivos como Zuckerberg, que se sentem mais confiantes nas próprias escolhas quando pagam caro por elas. "Se esse suéter custa US$ 2 mil, deve ser bom", resumiu, citando um valor que equivale a cerca de R$ 10 mil. Lyall também vestiu magnatas fictícios em Mountainhead, filme de 2025 de Jesse Armstrong inspirado em nomes como Elon Musk e Jeff Bezos, e recorreu à mesma marca italiana.

De camiseta cinza a correntes de ouro

Em 2014, Zuckerberg explicou que usava sempre camisetas cinza para tomar o mínimo possível de decisões e concentrar energia no trabalho. As peças, encomendadas à própria Cucinelli, custavam a partir de US$ 300, ou R$ 1,5 mil, segundo a W Magazine.

A guinada pública veio em 2024, com correntes douradas, bermudas da Loewe e ternos Alexander McQueen bordados com libélulas. Um pingente de ouro usado sobre a camiseta, associado nas redes ao visual de rappers, foi explicado depois pelo executivo como uma peça gravada com uma oração judaica que ele canta para as filhas antes de dormir. Para Lyall, os bilionários da tecnologia encontraram uma forma de ostentação bem mais barulhenta do que o chamado luxo silencioso.

Moda como vitrine da Meta

Neste ano, o interesse do CEO por roupas passou a andar junto com os negócios da empresa. A Meta recrutou Kylie Jenner para divulgar seus óculos inteligentes, e Zuckerberg marcou presença em desfiles da Prada e no Met Gala. Ele também já declarou que compra quase todo o guarda-roupa por meio de anúncios no Instagram, com marcas como Mike Amiri e John Elliott entre as favoritas.

Com Amiri, cujas camisetas custam em torno de US$ 400, cerca de R$ 2 mil, ele desenvolveu peças exclusivas. Uma delas, preta e estampada com a frase "Building is my love language", apareceu na Meta Connect, em setembro, durante a apresentação de novos recursos do Muse, agente pessoal de inteligência artificial lançado pela empresa no começo daquele mês. Em conversa recente com o New York Times sobre estilo, Zuckerberg afirmou que enxerga a companhia como uma instanciação de seus valores.