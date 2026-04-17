Resultado do jogo do Flamengo ontem pela Libertadores — com goleada

Redação Exame
Publicado em 17 de abril de 2026 às 06h24.
O Flamengo goleou o Independiente Medellín por 4 a 1 nesta quinta-feira, no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores 2026, manteve 100% de aproveitamento e lidera o Grupo A com seis pontos.
Os gols da vitória foram marcados por Lucas Paquetá, Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro. Yony González descontou para a equipe colombiana.
O Flamengo controlou a partida e construiu a vitória com naturalidade, mesmo após um susto no primeiro tempo. A equipe abriu o placar com Paquetá, em chute de fora da área, mas sofreu o empate em um contra-ataque finalizado por Yony González.
Ainda antes do intervalo, Arrascaeta cruzou para Bruno Henrique marcar e recolocar o time carioca em vantagem — lance que gerou reclamação dos colombianos por possível falta na origem, mas validado pelo VAR.
Na segunda etapa, o domínio rubro-negro se confirmou. Arrascaeta ampliou logo no início, aproveitando assistência de Bruno Henrique, e o Flamengo passou a controlar o ritmo sem dificuldades. O Independiente Medellín teve pouca reação e criou raras chances.
Nos acréscimos, Pedro fechou o placar após jogada construída no ataque, decretando a goleada por 4 a 1.
Com o resultado, o Flamengo chega a seis pontos e lidera o Grupo A da Libertadores. O Estudiantes aparece na segunda posição, com quatro pontos, seguido pelo Independiente Medellín, com um, e o Cusco, ainda sem pontuar.
Lucas Paquetá e Arrascaeta foram os principais nomes da partida, participando diretamente dos gols e comandando o meio-campo. Paquetá, no entanto, deixou o campo no segundo tempo após sentir dores no tornozelo e será reavaliado.
O Flamengo volta a campo no domingo, quando enfrenta o Bahia, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.