Flamengo anuncia Leonardo Jardim como novo técnico

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Leonardo Jardim. A oficialização acontece pouco mais de um dia após a polêmica demissão de Filipe Luís. O português assinou contrato até dezembro de 2027 e vai ser apresentado nesta quinta-feira após o treino da manhã.

O treinador foi contratado para substituir Filipe Luís, demitido após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, na semifinal do Campeonato Carioca. Jardim chega acompanhado dos auxiliares António Vieira, José Barros e Diogo Dias.

Retrospecto no Cruzeiro

Pelo clube mineiro no ano passado, ele levou o time à semifinal da Copa do Brasil e terminou em terceiro lugar na Série A, conseguindo vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026. Ao todo, foram 55 jogos, 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas.

Flamengo demite Filipe Luís após goleada

Filipe Luís encerra a passagem com 101 jogos e aproveitamento de 69,9%. Foram 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas, cinco delas apenas em 2026.

O treinador deixa o clube como o segundo mais vitorioso da história do Flamengo, empatado com Jorge Jesus e Flávio Costa, com cinco títulos: Copa do Brasil 2024, Supercopa do Brasil 2025, Campeonato Carioca 2025, Libertadores 2025 e Campeonato Brasileiro 2025.

No Intercontinental, a equipe chegou à final, mas perdeu para o PSG nos pênaltis.

Início de temporada pesa na decisão

A demissão ocorreu após o pior início de temporada do clube nos últimos dez anos. O Flamengo perdeu os títulos da Supercopa do Brasil para o Corinthians e da Recopa Sul-Americana para o Lanús, da Argentina.

Esta foi a primeira grande crise de Filipe Luís como treinador do time principal. Em 2026, a equipe acumulou instabilidade física e técnica. O ambiente interno registrou insatisfação de jogadores com decisões da comissão técnica, questionamentos internos e externos e pouco diálogo com a diretoria de futebol.

O Flamengo foi o primeiro trabalho de Filipe Luís como treinador. Ele iniciou a carreira no sub-17, em março de 2024, após se aposentar como jogador, e conquistou a Copa Rio. Em junho, assumiu o sub-20 e venceu o Mundial da categoria.