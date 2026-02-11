Esporte

Chapecoense x Coritiba: que horas e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 11, na Arena Condá, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro

Chapecoense x Coritiba: veja o horário e onde assistir (Sports Press Photo / Colaborador/Getty Images)

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 13h09.

Chapecoense e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira, 11, às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere.

Vindo de empate contra o Vasco, no Rio de Janeiro, a Chapecoense ocupa a quarta posição, com quatro pontos. Do outro lado, o Coritiba vem de vitória contra o Cruzeiro, no Mineirão, e aparece na 11ª colocação, com três pontos — apenas um atrás do adversário na tabela.

Prováveis escalações de Chapecoense x Coritiba

Chapecoense (Técnico: Gilmar del Pozzo)
Léo Vieira; Everton, Marcos Vinícius, Victor Caetano, Eduardo Doma e Walter Clar; Rafael Carvalheira, Camilo e Giovanni Augusto; Marcinho e Ítalo.

Desfalques: João Paulo, Robert, Ênio, Rafael Thyere, Neto Pessoa, Bruno Matias e Mancha, todos no departamento médico.

Coritiba
Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago e Bruno Melo; Willian Oliveira e Vini Paulista; Joaquín Lavega, Breno Lopes e Lucas Ronier; Pedro Rocha.

Desfalques: Sebastián Gómez, Luca Crepaldi e Rodrigo Rodrigues, no departamento médico.

Que horas é o jogo Chapecoense x Coritiba hoje?

O jogo é às 19h (de Brasília).

Onde assistir ao vivo o jogo Chapecoense x Coritiba hoje?

Chapecoense x Coritiba terá transmissão ao vivo no Premiere.

