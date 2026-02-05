Vasco x Chapecoense: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Vasco e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira, 5, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

O duelo será disputado em São Januário, no Rio de Janeiro.

A Chapecoense ocupa a 2ª colocação da tabela, com três pontos. Já o Vasco aparece na 12ª posição, ainda sem pontuar no Brasileirão.

Onde assistir a Vasco x Chapecoense?

A transmissão ao vivo será feita pelo Amazon Prime Video.

Que horas é o jogo Vasco x Chapecoense?

A partida acontece nesta quinta-feira, 5, às 20h (horário de Brasília), em São Januário.