Vasco x Chapecoense: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Vasco: time carioca joga em casa na segunda rodada do Brasileirão (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10h18.
Vasco e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira, 5, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
O duelo será disputado em São Januário, no Rio de Janeiro.
A Chapecoense ocupa a 2ª colocação da tabela, com três pontos. Já o Vasco aparece na 12ª posição, ainda sem pontuar no Brasileirão.
A transmissão ao vivo será feita pelo Amazon Prime Video.
A partida acontece nesta quinta-feira, 5, às 20h (horário de Brasília), em São Januário.