Esporte

Vasco x Chapecoense: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

A partida acontece nesta quinta-feira, 5, em São Januário, no Rio de Janeiro

Vasco: time carioca joga em casa na segunda rodada do Brasileirão (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)

Vasco: time carioca joga em casa na segunda rodada do Brasileirão (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10h18.

Vasco e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira, 5, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

O duelo será disputado em São Januário, no Rio de Janeiro.

A Chapecoense ocupa a 2ª colocação da tabela, com três pontos. Já o Vasco aparece na 12ª posição, ainda sem pontuar no Brasileirão.

Onde assistir a Vasco x Chapecoense?

A transmissão ao vivo será feita pelo Amazon Prime Video.

Que horas é o jogo Vasco x Chapecoense?

A partida acontece nesta quinta-feira, 5, às 20h (horário de Brasília), em São Januário.

Acompanhe tudo sobre:VascoBrasileirão
Próximo

Mais de Esporte

Cruzeiro x Coritiba: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Veja de quem foram os gols na vitória do Grêmio por 5 a 3 sobre o Botafogo

Grêmio x Botafogo: confira o placar do jogo e tabela do Brasileirão

Bahia x Fluminense: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Mais na Exame

Esporte

Cruzeiro x Coritiba: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Mercados

Bradesco divulga balanço do 4° trimestre hoje: veja o que esperar

Casual

Os planos da Toyota no Brasil após os danos à fábrica de Porto Feliz

Um conteúdo Bússola

Opinião: crescimento sem cultura pode custar caro para as startups