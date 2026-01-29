Vasco x Mirassol: veja horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Os jogos do Brasileirão 2026 começam com Vasco x Mirassol na quinta-feira, 29, às 20h, em Mirassol. O confronto marca a estreia das equipes na competição e coloca o Cruz-Maltino diante de um adversário que ainda não venceu desde que subiu para a primeira divisão.

Depois da vitória sobre o Boavista pelo Campeonato Carioca, o Vasco direciona o foco para o Brasileirão. A missão é quebrar um tabu recente contra o Mirassol, sensação da temporada 2025 com campanha de 67 pontos e vaga direta na Libertadores.

Qual é o momento de Vasco e Mirassol para a estreia?

Os clubes se enfrentaram pela primeira vez no ano passado, temporada de estreia do Mirassol na Série A. As duas partidas terminaram com vitória paulista. No primeiro turno, o Leão venceu por 3 a 2 em casa. No returno, em São Januário, triunfou por 2 a 0.

O resultado da segunda partida garantiu o Mirassol na fase de grupos da Libertadores e afastou qualquer risco de rebaixamento. O Vasco terminou o campeonato em 14º e assegurou vaga na Sul-Americana em função do título do Corinthians na Copa do Brasil.

Quando é o jogo Vasco x Mirassol pelo Brasileirão?

O duelo está marcado para quinta-feira, 29, às 20h, no Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol, pela primeira rodada do Brasileirão 2026.

Onde assistir a Vasco x Mirassol ao vivo?

Mirassol x Vasco terá transmissão ao vivo no Sportv (TV fechada) e no Premiere (pay-per-view). A partida também estará disponível no Globoplay para assinantes dos canais ao vivo.

Como assistir a Mirassol x Vasco online?

Para assistir de forma online, o torcedor pode acessar o Premiere no Globoplay ou a plataforma Globoplay + Canais, para assinantes com o pacote que inclui transmissões ao vivo.

Que horas é Mirassol x Vasco?

O jogo começa às 20h (horário de Brasília), na quinta-feira, 29 de janeiro, no Estádio José Maria de Campos Maia.