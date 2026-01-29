Esporte

Vasco x Mirassol: veja horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

A abertura da Série A 2026 reúne Mirassol e Vasco, com o Cruz-Maltino buscando sua primeira vitória no duelo

Vasco x Mirassol: jogo da primeira rodada será exibido na TV fechada e no pay-per-view, com opção de streaming para assinantes (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Vasco x Mirassol: jogo da primeira rodada será exibido na TV fechada e no pay-per-view, com opção de streaming para assinantes (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 06h00.

Os jogos do Brasileirão 2026 começam com Vasco x Mirassol na quinta-feira, 29, às 20h, em Mirassol. O confronto marca a estreia das equipes na competição e coloca o Cruz-Maltino diante de um adversário que ainda não venceu desde que subiu para a primeira divisão.

Depois da vitória sobre o Boavista pelo Campeonato Carioca, o Vasco direciona o foco para o Brasileirão. A missão é quebrar um tabu recente contra o Mirassol, sensação da temporada 2025 com campanha de 67 pontos e vaga direta na Libertadores.

Qual é o momento de Vasco e Mirassol para a estreia?

Os clubes se enfrentaram pela primeira vez no ano passado, temporada de estreia do Mirassol na Série A. As duas partidas terminaram com vitória paulista. No primeiro turno, o Leão venceu por 3 a 2 em casa. No returno, em São Januário, triunfou por 2 a 0.

O resultado da segunda partida garantiu o Mirassol na fase de grupos da Libertadores e afastou qualquer risco de rebaixamento. O Vasco terminou o campeonato em 14º e assegurou vaga na Sul-Americana em função do título do Corinthians na Copa do Brasil.

Quando é o jogo Vasco x Mirassol pelo Brasileirão?

O duelo está marcado para quinta-feira, 29, às 20h, no Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol, pela primeira rodada do Brasileirão 2026.

Onde assistir a Vasco x Mirassol ao vivo?

Mirassol x Vasco terá transmissão ao vivo no Sportv (TV fechada) e no Premiere (pay-per-view). A partida também estará disponível no Globoplay para assinantes dos canais ao vivo.

Como assistir a Mirassol x Vasco online?

Para assistir de forma online, o torcedor pode acessar o Premiere no Globoplay ou a plataforma Globoplay + Canais, para assinantes com o pacote que inclui transmissões ao vivo.

Que horas é Mirassol x Vasco?

O jogo começa às 20h (horário de Brasília), na quinta-feira, 29 de janeiro, no Estádio José Maria de Campos Maia.

Acompanhe tudo sobre:FutebolVascoAgenda de jogos
Próximo

Mais de Esporte

Mirassol x Vasco: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Botafogo x Cruzeiro: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Qual foi o placar do jogo entre Vitória e Remo ontem?

Qual foi o placar do jogo entre Bragantino e Coritiba ontem?

Mais na Exame

Mundo

Documento explica planos militares de Trump para China e América Latina

Negócios

Cresceu 900% em 1 ano: startup brasileira quer faturar R$ 500 milhões com agentes de IA

Brasil

Sisu 2026: como se inscrever na lista de espera? Entenda o prazo

Pop

Quando estreia a 2ª temporada de 'Dexter: Ressurreição'?