Vasco x Mirassol: veja horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Vasco x Mirassol: jogo da primeira rodada será exibido na TV fechada e no pay-per-view, com opção de streaming para assinantes (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 06h00.
Os jogos do Brasileirão 2026 começam com Vasco x Mirassol na quinta-feira, 29, às 20h, em Mirassol. O confronto marca a estreia das equipes na competição e coloca o Cruz-Maltino diante de um adversário que ainda não venceu desde que subiu para a primeira divisão.
Depois da vitória sobre o Boavista pelo Campeonato Carioca, o Vasco direciona o foco para o Brasileirão. A missão é quebrar um tabu recente contra o Mirassol, sensação da temporada 2025 com campanha de 67 pontos e vaga direta na Libertadores.
Os clubes se enfrentaram pela primeira vez no ano passado, temporada de estreia do Mirassol na Série A. As duas partidas terminaram com vitória paulista. No primeiro turno, o Leão venceu por 3 a 2 em casa. No returno, em São Januário, triunfou por 2 a 0.
O resultado da segunda partida garantiu o Mirassol na fase de grupos da Libertadores e afastou qualquer risco de rebaixamento. O Vasco terminou o campeonato em 14º e assegurou vaga na Sul-Americana em função do título do Corinthians na Copa do Brasil.
Mirassol x Vasco terá transmissão ao vivo no Sportv (TV fechada) e no Premiere (pay-per-view). A partida também estará disponível no Globoplay para assinantes dos canais ao vivo.
Para assistir de forma online, o torcedor pode acessar o Premiere no Globoplay ou a plataforma Globoplay + Canais, para assinantes com o pacote que inclui transmissões ao vivo.
O jogo começa às 20h (horário de Brasília), na quinta-feira, 29 de janeiro, no Estádio José Maria de Campos Maia.