O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu, nesta sexta-feira, 27, a indicação de R$ 79 milhões em emendas parlamentares ao Orçamento indicadas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A suspensão ocorre porque o parlamentar fugiu para os Estados Unidos em outubro, logo após ter perdido a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva.

Em sua decisão, Dino acolheu pedido do deputado federal Alencar Santana (PT-SP), vice-líder da bancada do PT na Câmara. Flávio Bolsonaroapresentou 14 emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual que tramita no Congresso.

"É evidentemente abusivo que parlamentares fujam do território nacional para deliberadamente se subtraírem ao alcance da jurisdição da

Suprema Corte, e sigam 'exercendo' os seus mandatos. A ausência eventual pode ter tratamento específico, mas jamais se pode cogitar que um mandato parlamentar seja exercido perenemente 'à distância'", disse Dino na decisão.

O ministro do STF também afirmou que "não existe exercício legítimo de função parlamentar brasileira com sede permanente em Washington, Miami, Paris ou Roma" e que o mandato parlamentar "pressupõe vivência da realidade social brasileira e atuação

direta junto às instituições do Estado".

Para Dino, umaemenda parlamentarde parlamentar que vive em outro país "é revestida de evidente e insanável impedimento de ordem

técnica, por afronta aos princípios da legalidade e da moralidade".

'Deformação do processo'

"Admitir que parlamentares na referida condição emendem o Orçamento Público constitui deformação do devido processo orçamentário, uma vez que tal prerrogativa decorre diretamente da representação política ativa e do regular desempenho da função legislativa. A atuação

parlamentar na definição da destinação de recursos federais por meio de emendas (...) pressupõe presença institucional e responsabilidade política perante o eleitorado", afirma a decisão liminar (provisória).

"A fim de resguardar a higidez do devido processo orçamentário e evitar a consumação de dano de difícil ou impossível reparação, determino, por cautela, a imediata suspensão da tramitação das emendas parlamentares individuais de autoria do Exmo. Senador Flávio Bolsonaro ao Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2027, bem como de quaisquer atos tendentes à sua execução", conclui a decisão.

O ministro também deu prazo de cinco dias para que Flávio Bolsonaro se manifeste e deu o mesmo prazo para que o Senado diga ao STF em que condições Flávio exerce seu mandato, "bem como das circunstâncias em que (o senador) deixou o território nacional, especificando se houve autorização da Casa Legislativa e se o parlamentar se encontra em missão oficial no exterior, indicando, em caso positivo, qual".