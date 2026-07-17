Mirassol x Grêmio: horário, onde assistir e cenário do jogo

(Grêmio/Site Exame)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 17 de julho de 2026 às 10h48.
Mirassol e Grêmio entram em campo nesta sexta-feira, 17, às 20h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Mirassol ocupa a 19ª colocação do Brasileirão, com 16 pontos em 17 partidas. A equipe soma quatro vitórias, quatro empates e nove derrotas, marcou 18 gols, sofreu 24 e tem saldo negativo de seis, com aproveitamento de 31%.
Na última rodada, o time foi derrotado pelo Athletico-PR por 1 a 0.
O Grêmio aparece na 15ª posição, com 21 pontos em 18 jogos. São cinco vitórias, seis empates e sete derrotas, com 20 gols marcados, 23 sofridos e saldo de -3, além de aproveitamento de 38%.
Na rodada passada, o Tricolor gaúcho perdeu para o Corinthians por 3 a 1.
Os quatro últimos colocados ao fim do campeonato serão rebaixados para a Série B.
A partida terá transmissão do Premiere.
O confronto acontece às 20h (de Brasília).