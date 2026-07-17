Mirassol x Grêmio: horário, onde assistir e cenário do jogo

Mirassol e Grêmio entram em campo nesta sexta-feira, 17, às 20h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mirassol tenta deixar a zona de rebaixamento

O Mirassol ocupa a 19ª colocação do Brasileirão, com 16 pontos em 17 partidas. A equipe soma quatro vitórias, quatro empates e nove derrotas, marcou 18 gols, sofreu 24 e tem saldo negativo de seis, com aproveitamento de 31%.

Na última rodada, o time foi derrotado pelo Athletico-PR por 1 a 0.

Grêmio quer abrir distância do Z-4

O Grêmio aparece na 15ª posição, com 21 pontos em 18 jogos. São cinco vitórias, seis empates e sete derrotas, com 20 gols marcados, 23 sofridos e saldo de -3, além de aproveitamento de 38%.

Na rodada passada, o Tricolor gaúcho perdeu para o Corinthians por 3 a 1.

Os quatro últimos colocados ao fim do campeonato serão rebaixados para a Série B.

Onde assistir Mirassol x Grêmio ao vivo?

A partida terá transmissão do Premiere.

Que horas é o jogo Mirassol x Grêmio hoje?

O confronto acontece às 20h (de Brasília).