Vasco 'mundial'? Relembre as seleções que o clube carioca já enfrentou

Vasco: time carioca já enfrentou o México (Divulgação)
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Publicado em 14 de junho de 2026 às 09h09.
A Copa do Mundo começou nesta quinta-feira com a vitória do México sobre a África do Sul. Porém, um time brasileiro já enfrentou a seleção mexicana: o Vasco. Em 1958, as equipes disputaram um amistoso no estádio Olímpico. O jogo terminou em 1 a 1.
No entanto, esta não foi a primeira vez que a equipe carioca enfrentou outras seleções. Ao longo da história, o Vasco disputou 33 jogos desse tipo e venceu em 20 oportunidades, empatou cinco e perdeu oito vezes.
O primeiro jogo aconteceu em janeiro de 1930, quando o Vasco goleou a Iugoslávia por 6 a 1, que hoje é da região da Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia, Macedônia do Norte, Montenegro, Sérvia e Kosovo. Mário Mattos, Russinho (três gols) e Sant'Anna (dois) marcaram os gols dessa partida.
Somente 19 anos depois, o Vasco voltou aos gramados para enfrentar outra seleção, a Guatemala. A partida aconteceu em fevereiro de 1949 e o time vascaíno venceu por 2 a 1.
Já a última vez que o Vasco enfrentou uma seleção foi em 2008, contra os Emirados Árabes. Naquela oportunidade, o time venceu por 1 a 0, pelo Torneio de Dubai, e foi um dos amistosos preparatórios da equipe do Rio de Janeiro. Alan Kardec marcou o único gol do jogo.
19/01/1930 Vasco 6 x 1 Iugoslávia
15/02/1949 Vasco 2 x 1 Guatemala
04/05/1958 Vasco 1 x 1 México
10/02/1963 Vasco 2 x 0 El Salvador
25/05/1963 Vasco 6 x 0 Nigéria
29/05/1963 Vasco 2 x 1 Nigéria
17/01/1965 Vasco 3 x 2 Alemanha Oriental
03/02/1966 Vasco 0 x 2 Alemanha Oriental
31/03/1966 Vasco 1 x 0 Nigéria
12/04/1966 Vasco 1 x 3 Camarões
27/02/1969 Vasco 0 x 1 União Soviética
18/02/1970 Vasco 0 x 2 Romênia
27/01/1972 Vasco 3 x 2 Zaire
04/06/1972 Vasco 0 x 0 Seleção Olímpica do Brasil
14/06/1980 Vasco 3 x 1 Kuwait
22/05/1985 Vasco 2 x 4 Israel
01/06/1985 Vasco 1 x 0 Austrália
09/06/1985 Vasco 1 x 2 Austrália
28/07/1985 Vasco 5 x 0 Camarões
26/01/1986 Vasco 3 x 0 Costa do Marfim
11/02/1987 Vasco 3 x 0 Senegal
14/08/1988 Vasco 2 x 2 Angola
25/11/1988 Vasco 1 x 0 Dinamarca
05/08/1990 Vasco 2 x 1 Arábia Saudita
05/06/1991 Vasco 1 x 2 Japão
09/06/1991 Vasco 3 x 0 Tailândia
10/09/1993 Vasco 0 x 0 Índia
12/09/1993 Vasco 3 x 0 Índia
14/09/1993 Vasco 1 x 0 Índia
22/09/1994 Vasco 1 x 2 Coreia do Sul
25/09/1994 Vasco 4 x 4 Coreia do Sul
03/01/2000 Vasco 7 x 0 Argélia
12/01/2008 Vasco 1 x 0 Emirados Árabes