Esporte

Mirassol x Cruzeiro: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Mirassol e Cruzeiro é válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 06h00.

Mirassol e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, 11 de fevereiro, às 19h (horário de Brasília), no Maião, em Mirassol. O confronto é válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

A terceira rodada do Brasileirão reserva um duelo entre duas equipes que foram destaques na última temporada. O Mirassol vem de dois empates nas primeiras rodadas e busca sua primeira vitória na competição. Já o Cruzeiro, que amarga a lanterna com duas derrotas, entra em campo com a missão de se recuperar e tentar somar os três primeiros pontos na competição.

Onde assistir ao vivo o jogo Mirassol x Cruzeiro hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, às 19h, entre Mirassol e Cruzeiro terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo Mirassol x Cruzeiro hoje?

A partida estará disponível para streaming ao vivo no Premiere (para assinantes) e também no Sportv.

Prováveis escalações de Mirassol x Cruzeiro

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Igor Formiga, Luiz Otávio, Willian Machado, Reinaldo (Igor Cariús); Neto Moura, Aldo Filho, Lucas Mugni; Alesson, Everton Galdino, Nathan Fogaça.

Cruzeiro (Técnico: Tite)

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva), Christian; Matheus Pereira, Arroyo (Wanderson), Kaio Jorge.

Acompanhe tudo sobre:FutebolCruzeiro Esporte ClubeBrasileirão

