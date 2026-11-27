Definir onde se deseja chegar profissionalmente é um exercício que exige mais do que estabelecer uma meta de promoção ou aumento salarial. Um plano de carreira envolve identificar competências necessárias, avaliar oportunidades e estabelecer etapas para alcançar objetivos de médio e longo prazo.

O planejamento também precisa considerar as transformações do mercado de trabalho. Segundo o relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial (WEF), 39% das habilidades profissionais atuais devem ser transformadas ou se tornar obsoletas até 2030.

O levantamento indica que pensamento analítico, flexibilidade, liderança, criatividade e conhecimentos tecnológicos estão entre as competências relevantes para os próximos anos.

Nesse contexto, organizar os próximos cinco anos pode ajudar profissionais a identificar prioridades e direcionar investimentos em desenvolvimento. Veja como estruturar esse planejamento.

Onde você quer chegar profissionalmente nos próximos cinco anos? Acompanhe a live da EXAME Saint Paul e descubra quais conhecimentos e habilidades podem fazer diferença na sua trajetória.

7 passos para construir um plano de carreira de cinco anos

1. Avalie sua situação profissional atual

O primeiro passo é entender o momento da carreira. Isso envolve analisar experiências anteriores, responsabilidades, conhecimentos técnicos e habilidades desenvolvidas ao longo da trajetória.

Também é importante identificar pontos que precisam ser aprimorados. Um profissional que deseja assumir uma posição de gestão, por exemplo, pode precisar desenvolver competências em liderança, comunicação e planejamento estratégico.

2. Defina onde deseja chegar

Com o diagnóstico inicial, estabeleça objetivos profissionais para os próximos cinco anos. Eles podem envolver uma promoção, uma mudança de área, a entrada em um novo segmento ou a conquista de uma posição de liderança.

As metas precisam ser específicas e compatíveis com as condições do mercado. Em vez de estabelecer apenas o objetivo de crescer profissionalmente, é possível definir uma posição desejada, as responsabilidades que pretende assumir e os conhecimentos necessários para chegar até ela.

3. Identifique as competências que precisa desenvolver

Depois de estabelecer os objetivos, compare as habilidades exigidas pela posição desejada com aquelas que já possui.

O relatório do Fórum Econômico Mundial aponta que pensamento analítico, inteligência artificial, criatividade, resiliência e aprendizagem contínua estão entre as competências que devem ganhar importância até 2030.

A partir dessas tendências, o profissional pode identificar quais conhecimentos são relevantes para sua área e quais precisam ser incorporados ao planejamento.

4. Estabeleça metas de curto, médio e longo prazo

Um plano de cinco anos pode ser dividido em etapas menores para facilitar o acompanhamento.

No primeiro ano, por exemplo, o profissional pode priorizar uma formação específica ou o desenvolvimento de uma habilidade técnica. Nos anos seguintes, pode buscar projetos mais complexos, ampliar responsabilidades e se preparar para novas posições.

Essa divisão permite acompanhar avanços e rever prioridades quando surgirem novas oportunidades.

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5. Invista em formação e atualização profissional

A atualização de conhecimentos é uma parte importante do planejamento. Cursos, especializações, MBAs, certificações e experiências práticas podem contribuir para desenvolver competências relacionadas aos objetivos estabelecidos.

O Workplace Learning Report 2025, do LinkedIn, aponta que 91% dos profissionais de aprendizagem e desenvolvimento entrevistados consideram que o aprendizado contínuo é mais importante do que nunca para o sucesso profissional.

A escolha de uma formação deve considerar a aplicação dos conhecimentos na rotina de trabalho e sua relação com os próximos passos da carreira.

6. Amplie sua rede de contatos profissionais

O desenvolvimento da carreira também envolve construir relacionamentos com profissionais de diferentes áreas e níveis de experiência.

Participar de eventos, acompanhar discussões do setor e trocar experiências com colegas pode ampliar o acesso a informações sobre oportunidades, tendências e desafios do mercado.

O networking também ajuda a conhecer trajetórias profissionais e identificar caminhos que podem não estar evidentes no próprio ambiente de trabalho.

7. Acompanhe os resultados e revise o planejamento

Um plano de carreira não precisa permanecer igual durante cinco anos. Mudanças de interesse, oportunidades e condições do mercado podem exigir ajustes nas metas.

Por isso, é importante estabelecer momentos periódicos para avaliar o que foi realizado, quais competências foram desenvolvidas e quais objetivos continuam fazendo sentido.

A revisão pode ser feita a cada seis meses ou uma vez por ano, considerando resultados concretos e novas prioridades profissionais.

Como alinhar o plano de carreira às mudanças do mercado?

Além dos objetivos individuais, o planejamento profissional precisa considerar as transformações nas áreas de atuação. O avanço da inteligência artificial, a digitalização de processos e as mudanças nos modelos de negócio podem alterar as competências exigidas pelas empresas.

Para profissionais que desejam assumir posições estratégicas, por exemplo, conhecimentos em gestão, finanças, análise de dados e tecnologia podem ampliar a compreensão sobre diferentes áreas de uma organização.

A formação continuada é um dos caminhos para aprofundar esses conhecimentos e desenvolver uma visão mais abrangente dos negócios.

Planejar o futuro profissional também exige investir em conhecimento. Participe da live da EXAME Saint Paul e conheça caminhos para ampliar sua formação e se preparar para novos desafios de carreira.