Como construir um plano de carreira para os próximos cinco anos? (Magnific)
Redatora de Inteligência Artificial, Carreira e Negócios
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 17h20.
Definir onde se deseja chegar profissionalmente é um exercício que exige mais do que estabelecer uma meta de promoção ou aumento salarial. Um plano de carreira envolve identificar competências necessárias, avaliar oportunidades e estabelecer etapas para alcançar objetivos de médio e longo prazo.
O planejamento também precisa considerar as transformações do mercado de trabalho. Segundo o relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial (WEF), 39% das habilidades profissionais atuais devem ser transformadas ou se tornar obsoletas até 2030.
O levantamento indica que pensamento analítico, flexibilidade, liderança, criatividade e conhecimentos tecnológicos estão entre as competências relevantes para os próximos anos.
Nesse contexto, organizar os próximos cinco anos pode ajudar profissionais a identificar prioridades e direcionar investimentos em desenvolvimento. Veja como estruturar esse planejamento.
Onde você quer chegar profissionalmente nos próximos cinco anos? Acompanhe a live da EXAME Saint Paul e descubra quais conhecimentos e habilidades podem fazer diferença na sua trajetória.
O primeiro passo é entender o momento da carreira. Isso envolve analisar experiências anteriores, responsabilidades, conhecimentos técnicos e habilidades desenvolvidas ao longo da trajetória.
Também é importante identificar pontos que precisam ser aprimorados. Um profissional que deseja assumir uma posição de gestão, por exemplo, pode precisar desenvolver competências em liderança, comunicação e planejamento estratégico.
Com o diagnóstico inicial, estabeleça objetivos profissionais para os próximos cinco anos. Eles podem envolver uma promoção, uma mudança de área, a entrada em um novo segmento ou a conquista de uma posição de liderança.
As metas precisam ser específicas e compatíveis com as condições do mercado. Em vez de estabelecer apenas o objetivo de crescer profissionalmente, é possível definir uma posição desejada, as responsabilidades que pretende assumir e os conhecimentos necessários para chegar até ela.
Depois de estabelecer os objetivos, compare as habilidades exigidas pela posição desejada com aquelas que já possui.
O relatório do Fórum Econômico Mundial aponta que pensamento analítico, inteligência artificial, criatividade, resiliência e aprendizagem contínua estão entre as competências que devem ganhar importância até 2030.
A partir dessas tendências, o profissional pode identificar quais conhecimentos são relevantes para sua área e quais precisam ser incorporados ao planejamento.
Um plano de cinco anos pode ser dividido em etapas menores para facilitar o acompanhamento.
No primeiro ano, por exemplo, o profissional pode priorizar uma formação específica ou o desenvolvimento de uma habilidade técnica. Nos anos seguintes, pode buscar projetos mais complexos, ampliar responsabilidades e se preparar para novas posições.
Essa divisão permite acompanhar avanços e rever prioridades quando surgirem novas oportunidades.
Quer entender quais competências podem ajudar a impulsionar sua carreira nos próximos anos? Participe da live da EXAME Saint Paul e acompanhe uma conversa com professores sobre desenvolvimento profissional, mercado de trabalho e formação executiva.
A atualização de conhecimentos é uma parte importante do planejamento. Cursos, especializações, MBAs, certificações e experiências práticas podem contribuir para desenvolver competências relacionadas aos objetivos estabelecidos.
O Workplace Learning Report 2025, do LinkedIn, aponta que 91% dos profissionais de aprendizagem e desenvolvimento entrevistados consideram que o aprendizado contínuo é mais importante do que nunca para o sucesso profissional.
A escolha de uma formação deve considerar a aplicação dos conhecimentos na rotina de trabalho e sua relação com os próximos passos da carreira.
O desenvolvimento da carreira também envolve construir relacionamentos com profissionais de diferentes áreas e níveis de experiência.
Participar de eventos, acompanhar discussões do setor e trocar experiências com colegas pode ampliar o acesso a informações sobre oportunidades, tendências e desafios do mercado.
O networking também ajuda a conhecer trajetórias profissionais e identificar caminhos que podem não estar evidentes no próprio ambiente de trabalho.
Um plano de carreira não precisa permanecer igual durante cinco anos. Mudanças de interesse, oportunidades e condições do mercado podem exigir ajustes nas metas.
Por isso, é importante estabelecer momentos periódicos para avaliar o que foi realizado, quais competências foram desenvolvidas e quais objetivos continuam fazendo sentido.
A revisão pode ser feita a cada seis meses ou uma vez por ano, considerando resultados concretos e novas prioridades profissionais.
Além dos objetivos individuais, o planejamento profissional precisa considerar as transformações nas áreas de atuação. O avanço da inteligência artificial, a digitalização de processos e as mudanças nos modelos de negócio podem alterar as competências exigidas pelas empresas.
Para profissionais que desejam assumir posições estratégicas, por exemplo, conhecimentos em gestão, finanças, análise de dados e tecnologia podem ampliar a compreensão sobre diferentes áreas de uma organização.
A formação continuada é um dos caminhos para aprofundar esses conhecimentos e desenvolver uma visão mais abrangente dos negócios.
Planejar o futuro profissional também exige investir em conhecimento. Participe da live da EXAME Saint Paul e conheça caminhos para ampliar sua formação e se preparar para novos desafios de carreira.