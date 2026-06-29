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Fase de grupos copa 2026

Vai ter prorrogação no jogo do Brasil hoje? Entenda como funciona

Caso o duelo entre Brasil e Japão fique empatado nos 90 minutos, a prorrogação entrará em cena para definir quem avançará no confronto

Bruno Guimarães: caso de empate no tempo normal, o confronto Brasil e Japão irá para a prorrogação

Bruno Guimarães: caso de empate no tempo normal, o confronto Brasil e Japão irá para a prorrogação

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 29 de junho de 2026 às 13h28.

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O Brasil encara o Japão nesta segunda-feira, 29, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston. A Seleção Brasileira entra em campo em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

No entanto, em caso de empate nos 90 minutos, o duelo irá para a prorrogação para definir o classificado. Isso acontece porque o jogo é um confronto de mata-mata, ou seja, o perdedor da partida é eliminado do Mundial, enquanto o vencedor avança de fase.

O que é a prorrogação?

A prorrogação é o critério utilizado no futebol para desempatar confrontos eliminatórios que terminam empatados ao fim dos 90 minutos regulamentares. Nessa situação, a partida é estendida por mais 30 minutos, divididos em dois tempos de 15 minutos.

Esse período adicional oferece às equipes uma nova oportunidade de definir o vencedor sem a necessidade imediata da disputa por pênaltis. É exatamente esse o regulamento adotado na fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026, em que o Brasil enfrenta o Japão.

A partir desta etapa do Mundial, todos os jogos que terminarem empatados no tempo normal terão prorrogação. Assim, caso a Seleção Brasileira avance na competição e volte a empatar um confronto nos 90 minutos, a regra seguirá sendo aplicada nas fases seguintes.

Pênaltis

Se a igualdade persistir mesmo após os 30 minutos da prorrogação, a vaga será decidida na disputa por pênaltis, que definirá a seleção classificada para a próxima fase.

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