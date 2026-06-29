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Fase de grupos copa 2026

Veja a escalação confirmada do Brasil para o jogo contra o Japão hoje

Carlo Ancelotti repete a escalação do jogo contra a Escócia, e a Seleção Brasileira busca uma vaga nas oitavas de final do Mundial

Carlo Ancelotti: Brasil repete a escalação que usou contra a Escócia (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Carlo Ancelotti: Brasil repete a escalação que usou contra a Escócia (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 29 de junho de 2026 às 12h59.

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O Brasil encara o Japão nesta segunda-feira, 29, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

Para o confronto, o treinador Carlo Ancelotti não promoveu mudanças na equipe e conseguiu repetir a escalação do jogo contra a Escócia, feito inédito do treinador à frente da Seleção. Desde que assumiu a Amarelinha, o italiano nunca havia mandado a campo os mesmos onze iniciais em dois jogos seguidos.

Assim, Ancelotti escala o Brasil da seguinte maneira: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

Oitavas de final

O vencedor do confronto entre Brasil e Japão enfrenta Noruega ou Costa do Marfim nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O duelo entre noruegueses e marfinenses será nesta terça-feira, 30, às 14h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington.

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