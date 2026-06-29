O curioso motivo que faz o estádio de Brasil x Japão ter o teto sempre fechado

Brasil e Japão entram em campo nesta segunda-feira, 29, em Houston, para disputar uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O palco do confronto será o NRG Stadium, uma das arenas mais modernas dos Estados Unidos e dona de uma curiosidade que tem chamado atenção durante o Mundial: em todos os jogos da competição, o teto permanece obrigatoriamente fechado.

A medida não está relacionada às condições climáticas, mas sim à preservação do gramado. Habitualmente utilizado pelo Houston Texans, da NFL, o estádio precisou substituir seu tradicional piso sintético por um gramado natural para atender às exigências da Fifa.

Como a grama exige temperatura controlada para manter a qualidade ao longo do torneio, a organização determinou que o teto retrátil permaneça fechado durante as partidas, mantendo o ambiente interno em torno de 22°C e reduzindo os impactos do forte calor e da umidade típicos de Houston.

Primeiro estádio da NFL com teto retrátil

Inaugurado em agosto de 2002, o NRG Stadium entrou para a história ao se tornar a primeira arena da NFL equipada com um teto totalmente retrátil. A construção levou cerca de 30 meses e custou US$ 352 milhões, valor que hoje corresponde a aproximadamente R$ 1,8 bilhão.

O projeto inovador transformou o estádio em uma referência para grandes eventos esportivos nos Estados Unidos, recebendo partidas da NFL, Super Bowls, shows e, agora, a Copa do Mundo.

Furacões deixaram marcas na estrutura

Nem mesmo a tecnologia impediu que a cobertura sofresse danos ao longo dos anos. Em setembro de 2008, o furacão Ike arrancou parte das placas do teto e obrigou o adiamento da estreia do Houston Texans naquela temporada da NFL.

Mais recentemente, em julho de 2024, o furacão Beryl voltou a atingir Houston e causou novos estragos na cobertura da arena. A estrutura precisou passar por reparos antes de ficar apta a receber partidas da Copa do Mundo. Apesar de ninguém ter se ferido no estádio, o fenômeno provocou mortes e grandes prejuízos na região metropolitana da cidade.

Um dos palcos mais movimentados da Copa

O duelo entre Brasil e Japão será o sexto jogo da Copa disputado no NRG Stadium, que recebeu algumas das partidas mais marcantes da fase de grupos.

Logo na estreia da arena no Mundial, a Alemanha goleou Curaçao por 7 a 1 diante de mais de 68 mil torcedores. A Holanda também protagonizou uma atuação dominante ao vencer a Suécia por 5 a 1.

Portugal foi a seleção que mais atuou no estádio até agora. A equipe empatou por 1 a 1 com o Congo na estreia e depois goleou o Uzbequistão por 5 a 0, partida que marcou a retomada do bom momento de Cristiano Ronaldo. O NRG Stadium também recebeu a vitória que garantiu a histórica classificação de Cabo Verde para a fase eliminatória.

Último jogo será nas oitavas de final

Depois de Brasil x Japão, o estádio receberá apenas mais uma partida nesta Copa do Mundo. O compromisso está marcado para o dia 4 de julho, data em que os Estados Unidos celebram sua Independência, e será válido pelas oitavas de final.

O confronto reunirá o Canadá, que eliminou a África do Sul no último domingo, 28, e o vencedor de Holanda x Marrocos, encerrando a participação do NRG Stadium como uma das sedes mais importantes do torneio.